I love Mohammed से जुड़े कार्यक्रम में मौलवी का विवादित बयान, सीएम योगी को दी धमकी

महाराष्ट्र के बीड जिले के माजलगाव में आयोजित 'आई लव मोहम्मद' कार्यक्रम के दौरान एक मौलवी के विवादित बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. कार्यक्रम के सार्वजनिक मंच से मौलवी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुलेआम चुनौती देते हुए कहा कि अगर वे माजलगाव आए तो उन्हें वहीं दफना दिया जाएगा. यह बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और राजनीतिक हलकों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है.

दरअसल, 'आई लव मोहम्मद' कार्यक्रम के दौरान मौलवी ने कहा, मैं सीएम योगी को माजलगाव शहर से मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूं. तेरे में इतनी हिम्मत है तो माजलगाव में ‘आई लव’ बैनर लगाने वाले को तू गिरफ्तार करेगा तो कसम खुदा कि यहां तुझे दफना दिया जाएगा. उन्होंने योगी आदित्यनाथ को 'अपशब्द' कहकर संबोधित किया, जिससे माहौल और भड़क गया.

इस बयान के सामने आने के बाद इलाके में हंगामा मच गया है. हालांकि, अब तक वक्तव्य देने वाले मौलवी की पहचान सामने नहीं आई है. माजलगाव पुलिस थाने में इस मामले को लेकर अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, लेकिन वायरल वीडियो ने स्थिति को संवेदनशील बना दिया है. इस मामले में अभी तक माजलगाव पुलिस थाने में कोई FIR दर्ज नहीं की गई है.

स्थानीय स्तर पर इस बयान की कड़ी आलोचना की जा रही है और लोग पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. वहीं, योगी आदित्यनाथ पर सीधे निशाना साधने के कारण यह मामला महाराष्ट्र से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है. प्रशासन पर अब दबाव है कि मौलवी की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि माहौल बिगड़ने से रोका जा सके.

रिपोर्ट- योगेश कशिद.