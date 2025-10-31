वाराणसी: मामूली विवाद में ईंट-पत्थर से कुचला, 25 हजार का इनामी कातिल नाहिद गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस ने 25 हजार रुपये के इनामी अपराधी नाहिद को गिरफ्तार किया है, जिसने मामूली विवाद में युवक नौशाद की हत्या कर दी थी. जैतपुरा थाना क्षेत्र के जलालीपुरा चुंगी स्थित शाह के पंजे के पास 23 अक्टूबर को यह वारदात हुई थी, जहां आरोपी नाहिद ने ईंट-पत्थर से कूचकर 20 वर्षीय नौशाद की निर्मम हत्या कर दी थी.

पुलिस के मुताबिक, हत्या के बाद से आरोपी फरार चल रहा था. इस पर वाराणसी पुलिस ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि नाहिद जलालीपुरा क्रॉसिंग के पास अंडरपास में छिपा है. इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया. पूछताछ में नाहिद ने नौशाद की हत्या करने की बात कबूल कर ली.

यह भी पढ़ें: वाराणसी में सार्वजनिक जगहों पर थूकने और कूड़ा फेंकने पर लगेगा जुर्माना, VMC ने लागू किया नियम

घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें नाहिद नौशाद को बेरहमी से मारता दिखाई दे रहा है. पुलिस का कहना है कि दोनों युवक कूड़ा बीनने का काम करते थे और आपसी विवाद में यह हत्या की गई. फिलहाल, 25 हजार का इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

Advertisement

ACP चेतगंज डॉ. ईशान सोनी ने बताया कि हत्या के बाद आरोपी लगातार ठिकाने बदल रहा था. पुलिस टीम की मेहनत से उसे पकड़ लिया गया और जेल भेज दिया गया है. टीम को उत्कृष्ट कार्य के लिए 25 हजार रुपये इनाम की राशि दी गई है. पुलिस अब मामले में इस्तेमाल ईंट-पत्थर और साक्ष्यों की फोरेंसिक जांच भी कर रही है.

---- समाप्त ----