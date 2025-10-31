scorecardresearch
 

वाराणसी: मामूली विवाद में ईंट-पत्थर से कुचला, 25 हजार का इनामी कातिल नाहिद गिरफ्तार

वाराणसी पुलिस ने मामूली विवाद में युवक नौशाद की हत्या करने वाले 25 हजार के इनामी नाहिद को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने 23 अक्टूबर को ईंट-पत्थर से नौशाद की निर्मम हत्या की थी. सीसीटीवी फुटेज में पूरा घटनाक्रम कैद हुआ है. दोनों कूड़ा बीनने का काम करते थे. पुलिस ने आरोपी को जलालीपुरा अंडरपास से पकड़ा और जेल भेज दिया.

दोनों कूड़ा बीनने का काम करते थे.(Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस ने 25 हजार रुपये के इनामी अपराधी नाहिद को गिरफ्तार किया है, जिसने मामूली विवाद में युवक नौशाद की हत्या कर दी थी. जैतपुरा थाना क्षेत्र के जलालीपुरा चुंगी स्थित शाह के पंजे के पास 23 अक्टूबर को यह वारदात हुई थी, जहां आरोपी नाहिद ने ईंट-पत्थर से कूचकर 20 वर्षीय नौशाद की निर्मम हत्या कर दी थी.

पुलिस के मुताबिक, हत्या के बाद से आरोपी फरार चल रहा था. इस पर वाराणसी पुलिस ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि नाहिद जलालीपुरा क्रॉसिंग के पास अंडरपास में छिपा है. इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया. पूछताछ में नाहिद ने नौशाद की हत्या करने की बात कबूल कर ली.

घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें नाहिद नौशाद को बेरहमी से मारता दिखाई दे रहा है. पुलिस का कहना है कि दोनों युवक कूड़ा बीनने का काम करते थे और आपसी विवाद में यह हत्या की गई. फिलहाल, 25 हजार का इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

ACP चेतगंज डॉ. ईशान सोनी ने बताया कि हत्या के बाद आरोपी लगातार ठिकाने बदल रहा था. पुलिस टीम की मेहनत से उसे पकड़ लिया गया और जेल भेज दिया गया है. टीम को उत्कृष्ट कार्य के लिए 25 हजार रुपये इनाम की राशि दी गई है. पुलिस अब मामले में इस्तेमाल ईंट-पत्थर और साक्ष्यों की फोरेंसिक जांच भी कर रही है.

