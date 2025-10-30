scorecardresearch
 

Feedback

वाराणसी में सार्वजनिक जगहों पर थूकने और कूड़ा फेंकने पर लगेगा जुर्माना, VMC ने लागू किया नियम

वाराणसी नगर निगम (VMC) ने उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्वच्छता नियम 2021 को सख्ती से लागू कर दिया है। इसके तहत थूकने पर 250 रुपये, गाड़ी से कचरा या थूक फेंकने पर 1000 रुपये और स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने वाली गंदगी पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा.

Advertisement
X
वाराणसी में अब सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर लगेगा जुर्माना. (photo:Representational )
वाराणसी में अब सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर लगेगा जुर्माना. (photo:Representational )

वाराणसी नगर निगम (VMC) ने उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता नियम 2021 लागू कर दिया है. अब वाराणसी में सार्वजनिक जगह पर थूकने पर 250 रुपये का जुर्माना लगेगा, जबकि कूड़ा फेंकने या वाहन से थूकने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. नगर निगम के अधिकारियों ने ये जानकारी दी है.

वाराणसी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि वाराणसी में उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता नियम 2021 लागू कर दिया है. इन नियमों को शहर में स्वच्छता और स्वच्छता मानकों को मजबूत करने के लिए लागू किया गया है. अब सार्वजनिक जगह पर थूकने पर 250 रुपये, वाहनों से कचरा फेंकने या थूकने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा.

जानवरों से जुड़े नियम

सम्बंधित ख़बरें

varanasi news
वाराणसी में वेश्यावृत्ति गिरोह का पर्दाफाश 
वेश्यावृत्ति में लिप्त गिरोह का पर्दाफाश (Photo: Screengrab)
OYO होटल के कमरे में चल रहा था गंदा काम, मौके से पकड़ी गई चार लड़कियां और फिर... 
देव दीपावली से पहले काशी में सितारों की महफिल,1 से 4 नवंबर तक गंगा महोत्सव 
सर्दियों में अकेले घूमने का मजा होगा दोगुना! भारत की ये 5 ड्रीम डेस्टिनेशन जीत लेंगी दिल 
स्पाइसजेट ने उड़ानों की संख्या दोगुनी की! नई रूट लिस्ट जारी, जानें कौन से शहर हुए कनेक्ट 

 

 

नए नियमों के तहत गलियों में आवारा जानवरों के लिए खाना छोड़ने वाले व्यक्तियों पर 250 रुपये का जुर्माना लगेगा. संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि जो लोग 24 घंटे से अधिक समय तक अपने परिसर में कचरा रखते हुए पाए जाएंगे, या पार्क, सड़क या डिवाइडर जैसे खुले स्थानों पर कचरा फेंकते हैं, उन्हें 500 रुपये का जुर्माना देना होगा. पालतू जानवरों के मालिकों को भी सार्वजनिक स्थानों पर अपने कुत्तों द्वारा मल त्याग किए जाने पर सफाई न करने पर 500 रुपये का जुर्माना चुकाना होगा.

Advertisement

जल निकायों में गंदगी पर जुर्माना

 

 

अधिकारियों ने बताया कि नदियों, नालों या सीवर जैसे जल निकायों में कचरा या जानवरों के अवशेष डालने पर 750 रुपये का जुर्माना लगेगा. वहीं, खुले ट्रकों में कचरा या मलबा ले जाने या नगर निगम के वाहनों या कूड़ेदानों को नुकसान पहुंचाने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा.

स्वास्थ्य जोखिम पर सबसे बड़ा जुर्माना

उन्होंने बताया कि पानी के ठहराव की अनुमति देने या अस्वच्छ स्थितियां पैदा करने (जिससे स्वास्थ्य जोखिम पैदा होता है) पर सबसे अधिक 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. उन्होंने ये भी कहा कि ये नए नियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में स्वच्छता और स्वच्छता मानकों को मजबूत करने के शहर के जारी प्रयासों का हिस्सा हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Chapra Vidhan Sabha
    लव राशिफल
    Mokama Election
    Buxar Election
    आज का राशिफल
    Alinagar MLA
    Advertisement