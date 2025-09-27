बिना अनुमति 'I LOVE MOHAMMAD' जुलूस निकालने पर वाराणसी पुलिस ने कसा शिकंजा, 13 गिरफ्तार

वाराणसी में 'I LOVE MOHAMMAD' जुलूस को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. काशी जोन के सिगरा, दशाश्वमेध और चौक थानों में बिना अनुमति और गैरपारंपरिक तरीके से धार्मिक जुलूस निकालने के आरोप में पुलिस ने कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने साथ ही जुलूस में इस्तेमाल किए जा रहे डीजे को भी जब्त कर लिया है.

डीसीपी काशी गौरव बंसवाल ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि बच्चे शामिल कर जुलूस निकालने वाले परिजनों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा. यह कार्रवाई सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की जा रही है.

यह भी पढ़ें: 'I love Mohammed' अभियान पर वाराणसी पुलिस की सख्ती, मुस्लिम इलाकों में पेट्रोलिंग तेज

मामला तब सामने आया जब कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग बिना अनुमति के 'I LOVE MOHAMMAD' का जुलूस निकालने लगे. पुलिस ने पहले ही वाराणसी के काशी जोन के तीन थानों में मुकदमे दर्ज कर दिए थे. इसके बाद कार्रवाई तेज करते हुए आरोपी लोगों की गिरफ्तारी की गई. सभी लोगों को जल्द ही न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Advertisement

​

गौरतलब है कि बरेली में भी इसी तरह के जुलूस के विरोध में लाठीचार्ज हुआ और मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार किया गया था. वाराणसी पुलिस इस मामले में अलर्ट मोड में है और उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की गैरकानूनी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. गिरफ्तार लोगों से पूछताछ जारी है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है.

---- समाप्त ----