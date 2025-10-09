कंवोकेशन के बाद बवाल, महिला टीचर ने छात्र को जमकर पीटा, नोंचे बाल, VIDEO

उत्तर प्रदेश में वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से बेहद ही हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई. यहां एक महिला टीचर एक कॉलेज छात्र की पिटाई करते हुए नजर आंई. यह सब तब हुआ जब कुछ देर पहले ही विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह खत्म हुआ ही था. जिसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अध्यक्षता करने यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंचे थे. विश्वविद्यालय कैंपस के मुख्य भवन के ठीक बाहर कार्यक्रम खत्म होते ही महिला टीचर ने एक छात्र की पिटाई करना शुरू कर दिया. अब तेजी से यह वीडियो वायरल हो रहा है.

वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के 43वे दीक्षांत समारोह के बाद एक महिला टीचर और एक छात्र के बीच कहासुनी और मारपीट हो गई. हालांकि, इसका सटीक कारण अभी पता नहीं लग सका है.

वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से संगीत विभाग की सितार की अध्यापिका शैल पांडेय आचार्य , अपने छात्र रवि दीक्षित के सिर के बाल नोच रही हैं. वह अपना आपा खो बैठी हैं. वहीं साहित्य विभाग के विभागाध्यक्ष विजय पांडेय बीच बचाव करने में जुटे हुए हैं. यह सब कुछ जब हो रहा था तभी वहां मौजूद कुछ छात्रों ने पूरी मारपीट की घटना का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया. जिसपर विभागाध्यक्ष विजय पांडेय ने आपत्ति भी की, लेकिन छात्र नहीं माने.

हैरानी की बात है कि यह सब कुछ रोजमर्रा कैंपस की गतिविधि के दौरान नहीं हुआ, बल्कि उस दीक्षांत समारोह के बाद हुआ जिसमें केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बतौर मुख्य अतिथि मौजूद हुए थे और दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की थी. छात्र की पिटाई कर रही सितार की महिला टीचर शैल पांडेय ने तो बकायदे दीक्षांत समारोह के कार्यक्रम में सितार भी बजाया था. पूरे दीक्षांत समारोह के दौरान बड़ी-बड़ी बातें भी हुई थी और तमाम ज्ञान विज्ञान के कसीदे भी पढ़े गए थे, लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद ही सारा कुछ धारा का धरा रह गया और कैंपस लड़ाई के मैदान में तब्दील हो गया. हालांकि, इस मामले में विश्वविद्यालय की तरफ से कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं हो रहा है.

Advertisement

Input: रौशन कुमार



---- समाप्त ----