वाराणसी: CM योगी के सामने दो BJP विधायकों में तनातनी! वीडियो वायरल होने के बाद दी सफाई

बीजेपी विधायक नीलकंठ तिवारी ने रविंद्र जायसवाल से मनमुटाव की खबरों को खारिज करते हुए उन्हें बड़े भाई जैसा बताया. वहीं, विधायक रविंद्र जायसवाल ने कहा कि वीडियो जानबूझकर एडिट कर फास्ट फारवर्ड किया गया है, जिससे ऐसा लग रहा है कि अंगवस्त्र फेंका जा रहा है, जबकि सब कुछ सामान्य तरीके से हुआ था.

वाराणसी में दो बीजेपी विधायक मंच पर आमने-सामने (Photo- Screengrab)
वाराणसी में दो बीजेपी विधायक मंच पर आमने-सामने (Photo- Screengrab)

वाराणसी में बीजेपी नेताओं का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें उत्तरी क्षेत्र से विधायक रविंद्र जायसवाल और दक्षिणी क्षेत्र से विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी एक-दूसरे को जबरदस्ती अंगवस्त्र पहनाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं. इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंच पर मौजूद थे. उनके सामने ही दोनों विधायकों में तनातनी देखने को मिली. इस घटना को दोनों नेताओं के बीच मनमुटाव और स्थानीय स्तर पर गुटबाजी से जोड़कर देखा जा रहा है. हालांकि, मामले में दोनों विधायकों की सफाई आई है. 

सीएम योगी के सामने दिखा मनमुटाव

दरअसल, वाराणसी के राम कटोरा इलाके में 6 अक्टूबर को 'स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह' का आयोजन किया गया था. इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद मुख्य अतिथि के तौर पर मंच पर मौजूद थे. 

घटना तब हुई जब शहर दक्षिणी विधायक नीलकंठ तिवारी मंच पर मौजूद सभी अतिथियों का अंगवस्त्र पहनाकर सम्मान कर रहे थे. जब वह उत्तरी विधायक और राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल की तरफ बढ़े, तो जायसवाल ने उनका हाथ पकड़ लिया और अंगवस्त्र तिवारी के गले में डाल दिया. 

जायसवाल-तिवारी ने एक-दूसरे को वापस पहनाया 'अंगवस्त्र'

जायसवाल द्वारा अंगवस्त्र डालने के बाद, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने तुरंत वही अंगवस्त्र निकालकर वापस रविंद्र जायसवाल के गले में डाल दिया और आगे बढ़ गए. यह पूरा वाकया मंच पर मौजूद सभी लोगों ने देखा. वीडियो में यह साफ दिख रहा है कि दोनों नेताओं के बीच सम्मान स्वीकार न करने जैसा दृश्य उत्पन्न हुआ. इस घटना पर दोनों नेताओं ने बयान दिया है. फिलहाल, मामला चर्चा में आ गया है. 

विधायक ने सफाई में कही ये बात 

इस घटना के बारे में जब विधायक नीलकंठ तिवारी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि रविंद्र जायसवाल जी से हमारे पुराने संबंध हैं. लगभग 25 साल हो गए हैं. ऐसी कोई बात आपस में नहीं हुई है, जिसको सोशल मीडिया पर और मीडिया पर चलाया जा रहा है. उन्होंने आगे कहा कि रविंद्र जी मेरे बड़े भाई के समान हैं.

वहीं, विधायक रविंद्र जायसवाल ने भी ऐसी ही बात कही. बकौल रविंद्र- ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सामान्य तरीके से हुआ. वीडियो जानबूझकर एडिट करके फास्ट फारवर्ड किया गया है, जिससे लग रहा है कि अंगवस्त्र पहनाया नहीं जा रहा है, बल्कि एक दूसरे के ऊपर फेंका जा रहा है. 

---- समाप्त ----
TOPICS:

