scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

यूपी में SIR डिजिटाइजेशन 99% पूरा, चुनाव आयोग ने मांगा दो हफ्ते का समय

उत्तर प्रदेश में SIR डिजिटाइजेशन लगभग पूरा हो गया है, लेकिन बड़े पैमाने पर 2.91 करोड़ वोटर असंगृहित पाए गए. 1.27 करोड़ लोग पते पर नहीं मिले, 46 लाख मृत और 23.69 लाख डुप्लीकेट वोटर मिले.

Advertisement
X
अब तक 23.69 लाख डुप्लीकेट वोटर्स मिले हैं. (File Photo: ITG)
अब तक 23.69 लाख डुप्लीकेट वोटर्स मिले हैं. (File Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश में SIR के डिजिटाइजेशन का 99.24 काम पूरा हो गया है लेकिन सिर्फ 80.85 गणना प्रपत्र ही वापस आ पाए है. सूबे में सबसे ज्यादा 1 करोड़ 27 लाख लोग अस्थाई रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं, यह लोग अपने पते पर नहीं मिले हैं. करीब तीन फीसदी लोग मृत पाए गए हैं और यह संख्या करीब 46 लाख की है. 23.69 लाख डुप्लीकेट वोटर पाए गए हैं, जो पहले से कहीं ज्यादा मतदाता है. करीब  84 लाख से ज्यादा मतदाता अनुपस्थित पाए गए हैं.

चुनाव आयोग ने बताया कि 76 फीसदी से ज्यादा गणना प्रपत्रों का मैपिंग हो चुका है, लेकिन अभी भी वोटरों की खोज हो रही है.

मुख्य चुनाव अधिकारी ने चुनाव आयोग से दो हफ्ते का और वक्त मांगा है क्योंकि 2 करोड़ 91 लाख लोगों SIR फॉर्म डिटेक्टेबल यानी असंगृहित श्रेणी के हैं और अभी भी खोज हो रही है.

सम्बंधित ख़बरें

लोसकभा में अमित शाह ने दिया चुनाव सुधार चर्चा पर जवाब, देखें पूरा भाषण 
SIR in bengal
बंगाल SIR: जिन वोटर्स के माता-पिता की उम्र में दिखा असामान्य अंतर, उन्हें नोटिस भेजेगा EC 
Action on SIR form submission in Uttar Pradesh
UP सरकार के लिए क्यों सिरदर्द बन गया है SIR? देखिए रिपोर्ट 
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- BLOs का काम आसान नहीं.
SIR के दौरान BLOs को मिलने वाली धमकियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी: सुप्रीम कोर्ट 
Akhilesh Yadav discusses election reforms and alleges bias
'चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं...', संसद में बोले अखिलेश यादव  

क्या बीजेपी के लिए चिंता की बात?

उत्तर प्रदेश में जब से SIR शुरू हुआ है, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन के खिलाफ कार्रवाई सख्त हो गई है और अब वोटरों को सिर्फ़ एक ही जगह रजिस्टर होना ज़रूरी है. बड़ी संख्या में शहरी वोटरों ने गांव की वोटर लिस्ट में अपना नाम रखने को प्राथमिकता दी है. नतीजतन, कई शहर के निवासियों ने शहरी इलाकों में अपने SIR फॉर्म जमा नहीं किए हैं, जिसका मतलब है कि वे शहर की वोटर लिस्ट से पूरी तरह गायब हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'जो जीवित नहीं या पलायन कर चुके हैं, उनके तो नाम कटेंगे ही', SIR पर बोले किरेन रिजिजू

बीजेपी इस खतरे को पहचानती है. उसका पारंपरिक शहरी वोट बैंक तेज़ी से कम हो सकता है. प्रॉपर्टी रिकॉर्ड और पंचायत चुनावों से जुड़े मुद्दों के कारण, कई लोग उन शहरों के बजाय अपने पैतृक गांवों में रजिस्टर्ड रहना पसंद करते हैं, जहां वे अभी रहते हैं. यह ट्रेंड लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा, मेरठ और अन्य टियर-2 शहरों में शहरी वोटर लिस्ट में कटौती कर रहा है, जिससे पार्टी के अंदर चिंता बढ़ गई है.

यह भी पढ़ें: SIR पर चुनाव आयोग की आज अहम बैठक, कुछ राज्यों में बढ़ सकती है समयसीमा

सूत्रों के अनुसार, अयोध्या में लगभग 4,100 वोट और लखनऊ में लगभग 2.2 लाख वोट हटाए जा रहे हैं. प्रयागराज में सबसे ज़्यादा करीब 2.4 लाख वोट हटाए जा रहे हैं, खासकर इलाहाबाद नॉर्थ, इलाहाबाद साउथ और इलाहाबाद कैंटोनमेंट में ये तादाद ज्यादा है. गाजियाबाद में करीब 1.6 लाख वोटर और सहारनपुर में लगभग 1.4 लाख वोटर हटाए जा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: यूपी: वोटर लिस्ट से कट सकते हैं 2.91 करोड़ नाम, SIR की समय-सीमा 14 दिन बढ़ाने की मांग

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    IPL
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement