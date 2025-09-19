scorecardresearch
 

'धाकड़ छोरे' Uttar Kumar की कहानी... जिसके संग दिया करियर का सबसे हिट गाना, उसी ने पहुंचा दिया जेल!

गांव का छोरा, जिसने परदे पर भोलेपन और दबंगई दोनों से करोड़ों दिल जीते… वह आज सलाखों के पीछे है. ‘धाकड़ छोरा’ उत्तर कुमार, जिसने हर शादी-ब्याह में गूंजे गानों से शोहरत पाई, अब अदालत के कटघरे में खड़ा है.

उत्तर कुमार ने दर्जनों हिट हरियाणवी फिल्मों में काम किया (Photo: facebook/uttarkumarofficial)
"मैं तेरे इश्क़ में भूल गया संसार शब्बो..."
"मौज ज़माने में..."
"राजी बोलजा..."
 
हो सकता है ये नाम आपको थोड़े अटपटे लगें, लेकिन हरियाणा, पश्चिमी यूपी के गांव-कस्बों से लेकर दिल्ली की गली-मोहल्लों तक, पिछले कई सालों से डीजे पर इन गानों का राज है.

और इन सबके बीच एक कॉमन चेहरा है—धाकड़ छोरा... यानी उत्तर कुमार.

साल था 2003. गाजियाबाद के बेहटा हाजीपुर (लोनी) का एक लड़का सपनों का झोला लेकर मुंबई पहुंचा. ख्वाहिशें बड़ी थीं — एक्टर बनना था, बड़े पर्दे पर नाम कमाना था. दिल में एक और ख्वाब पल रहा था, अपने आइडल धरम पाजी से एक बार मिलना.

फिर कहते हैं न — 'अगर किसी चीज़ को सच्ची शिद्दत से चाहो तो कायनात भी उसे तुमसे मिलाने की साजिश रच देती है.'

मुंबई बुलाने वाला दोस्त उत्तर को घुमाने निकला था. कंधे पर कपड़ों का एक बैग लटकाए, उम्मीदों से भरा छोरा उसके पीछे-पीछे चला जा रहा था. दोस्त बोला — “ये बैग कहीं रखवा देते हैं, फिर तुझे घुमा दूंगा.”

जिस घर में उसने बैग रखवाया, वो कोई मामूली घर नहीं था — वो हेमा मालिनी का घर था. यानी दरअसल धर्मेंद्र की चौखट पर उत्तर कुमार का पहला कदम पड़ा. हालांकि, तब इस स्ट्रगलिंग कलाकार की अपने आइडल से मुलाकात नहीं हो पाई थी. फिर ठान लिया कि अब नाम बनाकर ही मुलाकात की जाएगी.

असफलता, कर्ज और फिर बड़ी हिट

मुंबई का रौब, ग्लैमर, भागदौड़... ये सब भी उन्हें अजनबी सा लगा. जेब खाली, पहचान शून्य, और सपनों के लिए ज़मीन फिसलती हुई. वो लौट आए गांव.

लेकिन दिल के किसी कोने में एक चिंगारी अब भी सुलग रही थी — एक्टर बनना है. परदे पर उतरना है.

लौटकर एक सीरियल बनाया, लेकिन चला नहीं. फिर गांव-देहात की केबल पर चलने वाले नाटक बनाए, उम्मीद थी कि लोग पसंद करेंगे, लेकिन वहाँ भी तालियां नहीं बजीं.

हिम्मत नहीं टूटी. उन्होंने पहली फिल्म बनाई — नाम रखा ‘बावली’. पर किस्मत ने यहां भी धोखा दिया. नतीजा ये कि फिल्म सिर्फ फ्लॉप नहीं हुई, उत्तर के कंधों पर कर्ज भी चढ़ गया.

लेकिन कहते हैं ना, अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक न एक सुबह जरूर आती है. उत्तर के लिए वो सुबह थी ‘धाकड़ छोरा’.

साल 2004, हीरोइन बनीं सुमन नेगी. फिल्म रिलीज़ हुई और धमाका कर गई. कहानी सीधे गांव-देहात के दिल को छूती थी, गाने हर शादी-ब्याह, हर डीजे पर गूंजने लगे. उत्तर कुमार का सपना अब हकीकत बन चुका था.

हिट फिल्मों की लगा दी लाइन

इसके बाद तो उत्तर कुमार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. कुछ ही सालों में अकड़, लाट साब, नटखट, फजीता, कुनबा, फक्कड़ जैसी दर्जनों फिल्मों की लाइन लगा दी. हर फिल्म मानो उसी मिट्टी की खुशबू लिए होती, जिससे खुद उत्तर निकले थे. यही वजह थी कि दर्शक उन्हें महज़ एक्टर नहीं, बल्कि अपना लड़का, अपना ‘छोरा’ मानने लगे.

यह भी पढ़ें- रेप केस में फंसे हरियाणवी एक्टर उत्तर कुमार को भेजा गया जेल, नाराज समर्थकों ने किया प्रदर्शन

फिल्मों के बाद उत्तर कुमार ने एक और मोर्चा खोल दिया— म्यूजिक वीडियो का.

यहां भी वही कहानी दोहराई गई. ‘मौज जमाने में’, ‘मैडम क्यूट’ जैसे गाने हिट रहे, लेकिन नवंबर 2020 में आया ‘राज्जी बोल जा’ तो मानो आग बनकर फैला.

ये गाना अबतक 530 मिलियन व्यूज को पार कर चुका है. इससे हिट का अंदाजा नहीं लग रहा? उदाहरण से समझिए.

Sidhu Moose Wala के youtube चैनल पर 295 को छोड़कर किसी गाने के इतने व्यूज नहीं हैं. 

वहीं Diljit Dosanjh के यूट्यूब से अपलोड Born To Shine उनका सबसे ज्यादा चला गाना है. उसके 451M व्यूज हैं.

यानी देसी हरियाणवी छोरे उत्तर कुमार ने वो कर दिखाया, जो बड़े-बड़े नाम भी नहीं कर पाए.

लेकिन सफलता कई मुश्किलें भी लेकर आती है. अब राज्जी बोल जा में साथ काम करने वाली युवती ने ही उत्तर कुमार पर आरोप लगा दिए हैं. जिसकी वजह से वह जेल में हैं.

जेल की सलाखों के पीछे उत्तर कुमार

उत्तर कुमार के साथ इतने हिट गाने में काम करने वाली हरियाणवी अभिनेत्री ने अब उनपर गंभीर आरोप लगाया है. शिकायत में कहा गया कि एक्टर ने शादी का झांसा देकर और फिल्मों में काम दिलाने का लालच देकर, 2020 से लेकर अब तक उनका लगातार यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म किया. 
पीड़िता के मुताबिक, जब विरोध किया गया तो कथित तौर पर उत्तर कुमार ने धमकियां दीं. शिकायत में ये भी कहा गया कि उत्तर कुमार ने उनको जातिसूचक शब्द बोलकर भी अपमानित किया था.

परिवार की दलील

उत्तर कुमार के परिवार वाले पीड़ित लड़की को झूठा बता रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं. एक्टर की पत्नी और बेटे का कहना है कि पुलिस ने उत्तर कुमार को झूठे मामले में फंसाकर गिरफ्तारी की. उनके मुताबिक, आरोप लगाने वाली महिला ने लखनऊ में आत्मदाह का प्रयास किया. इससे पुलिस पर दबाव बढ़ा और जल्दबाजी में कार्रवाई की गई.

परिजनों के मुताबिक, उत्तर कुमार जांच में लगातार सहयोग कर रहे थे, लेकिन अचानक पुलिस ने 14 सितंबर की रात उनके फार्म हाउस पर दबिश देकर हिरासत में ले लिया. फिर बाद में जेल भेज दिया. उत्तर कुमार के परिजन इस मामले में एक्टर विकास बालियान का भी नाम ले रहे हैं. परिवार का कहना है कि विकास भी इस साजिश का हिस्सा हैं. बता दें कि विकास 'सादगी' समेत कई फिल्मों में उत्तर के पिता का रोल कर चुके हैं.

बता दें कि गिरफ्तारी के दौरान ही एक्टर की उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके चलते पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. अब हरियाणवी अभिनेता के वकील सचिन त्यागी ने बताया है कि गिरफ्तारी 376 या सेक्शन 64 (रेप) और एससी/एसटी एक्ट में कोर्ट ने कुमार को 14 दिन के लिए ज्यूडिशल कस्टडी में जेल भेज दिया.

तो अब एक तरफ हरियाणवी सिनेमा का वो नाम, जिसकी पहचान गांव के भोले-भाले छोरे की थी… दूसरी तरफ उस पर लगे ये संगीन आरोप. अब कहानी अदालत की गलियारों में लिखी जाएगी — निर्दोष साबित होंगे या गुनाहगार, फैसला समय करेगा.

---- समाप्त ----
