scorecardresearch
 

Feedback

UP: नकली खाद बनाने और बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश, एसटीएफ ने तीन को किया गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने नकली डीएपी और उर्वरक बनाने वाले गिरोह का खुलासा किया. राहुल सिंघल, सुभाष सिंह और जगन सिंह नाम के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. बरामद किए गए 500 बोरी नकली/संदिग्ध उर्वरक, पैकिंग मशीन और वाहन. आरोपियों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम और अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए.

Advertisement
X
तीन आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार (Photo: Ashish Srivastav/ITG)
तीन आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार (Photo: Ashish Srivastav/ITG)

उत्तर प्रदेश में स्पेशल टास्क फोर्स ने नकली डीएपी और उर्वरक बनाने और बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया. इस कार्रवाई में तीन आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं. मुख्य सरगना राहुल सिंघल, सुभाष सिंह और जगन सिंह पर किसानों को नकली खाद बेचने का आरोप है.

एसटीएफ ने 500 बोरी नकली और संदिग्ध उर्वरक बरामद किए. इनमें 35 बैग भारत डीएपी (आईपीएल मार्का), 450 बैग विराट भूमि शक्ति मार्का और 550 बिना मार्का बैग शामिल हैं. इसके अलावा 1200 खाली बैग, 1000 बिना प्रिंट बैग, 50 रील सिलाई धागे, एक पैकिंग मशीन, एक ट्रक और एक बोलेरो भी जब्त की गई.

नकली डीएपी और उर्वरक बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश

सम्बंधित ख़बरें

प्रतीकात्मक फोटो. (Meta AI)
महाराष्ट्र में उर्वरक प्लांट से गैस का रिसाव, तीन की मौत 
सहरसा में नकली खाद बरामद
बिहार में भारी मात्रा में नकली खाद बरामद, उर्वरक बनाने वाली मशीन भी जब्त  
यूपी-एमपी बॉर्डर पर खाद और शराब के रैकेट का भंडाफोड़
UP-MP बॉर्डर पर नकली खाद और शराब के अवैध कारोबार का भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार 
सहरसा में नकली खाद बरामद
बिहार में भारी मात्रा में नकली खाद बरामद, उर्वरक बनाने वाली मशीन भी जब्त  
Major revelation about fake fertilizers! Is there poison on your plate?
नकली खाद का जानलेवा खेल! किसान कंगाल, जनता बीमार, देखें ऑपरेशन माटी 

पहली गिरफ्तारी 15 अक्टूबर को मथुरा के तारसी चौराहा से और दूसरी मुरादनगर, गाजियाबाद से हुई. एसटीएफ को सूचना मिली थी कि नकली डीएपी बनाकर बाजार में बेची जा रही है. एएसपी राकेश और निरीक्षक यतीन्द्र शर्मा की अगुवाई में टीम ने कार्रवाई की.

पूछताछ में मुख्य आरोपी राहुल सिंघल ने बताया कि नकली डीएपी का कच्चा माल मुजफ्फरनगर से आता था और खाली बैग जयपुर और कोलकाता से मंगवाए जाते थे. खाद यूपी, राजस्थान और अन्य राज्यों में बेची जाती थी. इस काम से तीन से चार गुना मुनाफा होता था.

Advertisement

एसटीएफ ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार 

गिरोह ने गोदाम मासिक 25,000 रुपये पर किराए पर लिया था. जिलाधिकारी मथुरा और गाजियाबाद ने अभियोग चलाने की अनुमति दी. आरोपियों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 और अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं. एसटीएफ की इस बड़ी सफलता से नकली खाद बेचने वाले गिरोह का नेटवर्क उजागर हुआ और किसानों को होने वाले नुकसान से बचाया गया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement