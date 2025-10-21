scorecardresearch
 

दिवाली पर यूपी में बिजली खपत का नया रिकॉर्ड, देश में बना नंबर-1

दिवाली पर उत्तर प्रदेश में बिजली खपत ने नया रिकॉर्ड बनाया. 24 घंटे में प्रदेश में कुल 1490 लाख यूनिट बिजली का उपभोग हुआ, जिसके साथ यूपी देश में पहले स्थान पर रहा. हरियाणा 1390 लाख यूनिट के साथ दूसरे स्थान पर रहा. यह रिकॉर्ड खपत राज्य की बेहतर बिजली आपूर्ति और बढ़ते उपभोग को दर्शाती है.

दिवाली पर बिजली खपत का रिकॉर्ड (PTI image)
रोशनी का त्योहार दिवाली उत्तर प्रदेश में इस बार केवल घरों को ही नहीं, बल्कि बिजली उपभोग के रिकॉर्ड को भी जगमग कर गया. दिवाली के दिन, राज्य में बिजली खपत ने एक नया और ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाते हुए पूरे देश को पीछे छोड़ दिया. 

उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) के आंकड़ों के मुताबिक, दिवाली के 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुल 1490 लाख यूनिट बिजली की भारी-भरकम खपत दर्ज की गई. यह आंकड़ा पिछले रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए यूपी को पूरे देश में बिजली उपभोग के मामले में पहले स्थान पर ले आया है. 

दरअसल, दिवाली के दौरान घरों, बाजारों और औद्योगिक इकाइयों में लाइटिंग और उपकरणों का इस्तेमाल कई गुना बढ़ जाता है. इस साल, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की बेहतर उपलब्धता और त्योहार के उत्साह ने खपत को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया. 

अन्य राज्यों की तुलना में यूपी की यह बढ़त काफी महत्वपूर्ण है. बिजली खपत के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा 1390 लाख यूनिट खपत के साथ दूसरे स्थान पर रहा. वहीं, पंजाब में 880 लाख यूनिट, दिल्ली में 830 लाख यूनिट और राजस्थान में 560 लाख यूनिट बिजली का उपभोग दर्ज किया गया. 

उत्तर प्रदेश में बिजली की यह रिकॉर्ड खपत राज्य की बढ़ती आबादी, विद्युतीकरण और उपभोक्ताओं तक बिजली की निर्बाध आपूर्ति को भी दर्शाती है. हालांकि, यह आंकड़ा ऊर्जा प्रबंधन और वितरण प्रणाली पर पड़ रहे दबाव को भी दिखाता है, जिसे सरकार के लिए आगे बनाए रखना एक चुनौती होगी.

