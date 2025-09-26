तीन दिन में 12 लापता बच्चों-महिलाओं को परिवार से मिलाया... दिल छू लेगा यूपी पुलिस का ये मिशन

लापता बच्चे, महिलाएं और बेटियां... खोजबीन कर थक-हार चुके परिजन... घरों में पसरी मायूसी... और एक उम्मीद... पिछले तीन दिन में यूपी पुलिस ने दिल छू लेने वाला काम किया है. मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत ऐसे 12 खोए हुए बच्चों और महिलाओं को उनके परिवारों से मिलाया तो कई दिलों को सूकून मिला और खुशी से आंखें नम हो गईं. हर गुम हुए बच्चे की मुस्कान, परिजनों की आंखों में खुशी और राहत इस अभियान की असली जीत है. यह मिशन उन अनकहे दर्द, आशंका और चिंता का अंत है, जब कोई अपने प्रियजनों से दूर होता है. आज इन परिवारों के दिल धड़क उठे हैं और घरों में एक सुकून लौट आया है.

एजेंसी के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह अभियान शुरू हुआ है, जिसे मिशन शक्ति 5.0 नाम दिया गया है. इसका मकसद है कि कोई भी कमजोर नागरिक अकेला और असुरक्षित महसूस न करे. डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि अभियान के यही उद्देश्य है कि लापता बच्चे, महिलाएं और कमजोर व्यक्ति जल्द से जल्द अपने घर और अपने प्रियजनों के पास पहुंच सकें.

इस अभियान के तहत दिल छू लेने वाली कहानी सामने आई है. लखनऊ के जानकीपुरम में एक तीन साल की नन्हीं बच्ची, भामोरा के खेड़ा गांव से छह साल की लड़की, अमरोहा, बलरामपुर और पीलीभीत से कई बच्चे सुरक्षित रूप से घर लौट आए. मुरादाबाद में एक बच्चा रामलीला मैदान के पास मिला और अपनी मां के आंचल में लौट कर खिलखिला उठा.

मऊ जिले में तीन नाबालिग लड़कियों की आंखों में खुशी थी, जब उन्हें उनके माता-पिता ने गले लगाया. बरेली में हाफिजगंज पुलिस ने परिवार के झगड़ों और आर्थिक तंगी के कारण लापता वृद्ध महिला और एक नाबालिग को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया. बलिया में दो किशोर अब घर लौट आए हैं. वहीं बस्ती पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास भटक रही एक महिला को उसके परिवार के पास भेज दिया गया है.

महाराजगंज में पांच और दस साल की दो लड़कियों के साथ मऊ के दोहरी घाट से तीन अन्य नाबालिगों को उनके रिश्तेदारों के पास सुरक्षित पहुंचाया गया. डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि यह अभियान केवल खोज और बचाव का काम नहीं है, बल्कि यह राज्य सरकार और पुलिस की जनता के प्रति प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता को दर्शाता है. खोए हुए लोगों के परिजनों की आंखों में चमक, दिलों में सुकून और हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान 'मिशन शक्ति 5.0' की बड़ी कामयाबी है.

