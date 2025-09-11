scorecardresearch
 

झांसी के थाना प्रभारी के खिलाफ एक्शन की मांग... मंत्री बेबी रानी मौर्य ने DGP और गृह विभाग को भेजी चिट्ठी

यूपी की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने झांसी के थाना प्रभारी पर सख्त एक्शन की मांग की है. मंत्री ने DGP और प्रमुख सचिव गृह विभाग को पत्र लिखा है, जिसमें कहा कि थाना प्रभारी का व्यवहार अमर्यादित है. थाना प्रभारी जनप्रतिनिधियों का अपमान करते हैं.

मंत्री बेबी रानी मौर्य ने लिखा पत्र. (File Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने झांसी के सीपरी बाजार थाना प्रभारी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. मंत्री ने DGP और प्रमुख सचिव गृह विभाग को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि थाना अधिकारी का रवैया अहंकार वाला और अमर्यादित है. जनप्रतिनिधियों का अपमान किया है, जिससे प्रशासनिक गरिमा को ठेस पहुंची है.

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) और प्रमुख सचिव गृह विभाग को पत्र लिखा है. मंत्री ने पत्र में स्पष्ट किया है कि झांसी के थाना प्रभारी आनंद सिंह का आचरण न केवल अमर्यादित है, बल्कि यह जनप्रतिनिधियों का सम्मान न करने और सार्वजनिक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला भी है.

मंत्री मौर्य ने पत्र में कहा है कि 1 सितंबर 2025 को झांसी दौरे के वक्त भाजपा विधायक राजीव सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि थाना प्रभारी आनंद सिंह उनके खिलाफ अपमानजनक और असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है. इस पर थाना प्रभारी कहते रहे कि जो करना है, कर लो. यह तरीका थाना प्रभारी के अहंकार और गैर-जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है.

मंत्री ने कहा कि जब इस मामले में थाना प्रभारी से जानकारी ली गई तो भी उन्होंने अभद्र तरीके से बात की. यह रवैया जनप्रतिनिधियों के लिए अपमानजनक है. मंत्री मांग की है कि थाना प्रभारी आनंद सिंह के खिलाफ विभागीय जांच कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए. इसके अलावा, विधायक द्वारा की गई शिकायत को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई हो. यह पत्र सार्वजनिक होते ही झांसी पुलिस प्रशासन में हलचल मच गई है.

