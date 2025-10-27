अपनी छोटी- छोटी बेटियों से करता था गंदी हरकत..., नाबालिग बेटे और भतीजे ने दी दर्दनाक मौत

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में 55 साल के एक व्यक्ति की उसके नाबालिग बेटे और भतीजे ने बंदूक और तलवार से हत्या कर दी. पुलिस ने रविवार को बताया कि मृतक पवन चौधरी कथित तौर पर अपनी नाबालिग बेटियों का यौन शोषण करता था.वह मूल रूप से राजस्थान के डीग जिले का रहने वाला था और डकैती, अपहरण और छेड़छाड़ के मामलों में अपराधी था.

शोषण से बचकर चाचा के पास भागी थी बेटियां

पुलिस के अनुसार, 13 और 14 साल की ये लड़कियां दिवाली के दौरान कोसीकलां इलाके के एक गांव में चौधरी के बड़े भाई के पास रहने आई थीं, ताकि वे अपने पिता के यौन शोषण से बच सकें. उनका भाई पहले से ही पढ़ाई के लिए अपने चाचा के पास रह रहा था. रविवार को चौधरी दोपहर करीब 2 बजे अपने भाई के घर पहुंचा और लड़कियों को जबरन घर ले जाने की कोशिश करने लगा.

बहनों को पिता से बचाने में लड़कों ने कर दी हत्या

उनकी चीखें सुनकर, उसके बेटे और भतीजे ने पवन को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उन पर भी हमला कर दिया. पुलिस ने बताया कि इस हाथापाई में, नाबालिग लड़कों ने चौधरी की देसी पिस्तौल और तलवार छीन ली और उसकी हत्या कर दी. पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि चौधरी के खिलाफ डीग में कई मामले दर्ज हैं.

नाबालिग बेटियों के साथ घिनौना व्यवहार

रावत ने कहा, 'मृतक एक अपराधी था जिसका डकैती, अपहरण और छेड़छाड़ का इतिहास रहा है. प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि मृतक अपनी दो नाबालिग बेटियों के साथ घिनौना व्यवहार करता था, जिसके बाद उन्होंने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया. उनके चाचा ने उन्हें शिक्षा के लिए एक होस्टल में दाखिला दिलाने की कोशिश की, लेकिन वह उन्हें वहां से भी वापस ले आया.'

घटना के बाद, पुलिस ने नाबालिग लड़कों को पकड़ लिया. पूछताछ में, चारों बच्चों ने बार-बार दुर्व्यवहार और यातना के बारे में बताया. कोसीकलां थाने के थाना प्रभारी अजय कौशल ने बताया कि चौधरी के भाई हरिशंकर ने बच्चों के बयानों की पुष्टि की और कहा कि उसने अपनी भाभी को भी परेशान करने की कोशिश की थी.

मृतक पर एक लड़की के अपहरण के आरोप

हरिशंकर ने पुलिस को बताया कि चौधरी पहले भी एक लड़की के अपहरण के आरोप में जेल की सजा काट चुका है. उस पर अपनी मां और पत्नी की हत्या का भी आरोप है. उन्होंने पुलिस को बताया कि इसी वजह से और अपनी पीड़ा के कारण, उसकी बेटियों ने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया. पुलिस ने बताया कि मृतक के चाचा रामदेव की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी बच्चों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

