scorecardresearch
 

Feedback

अपनी छोटी- छोटी बेटियों से करता था गंदी हरकत..., नाबालिग बेटे और भतीजे ने दी दर्दनाक मौत

मथुरा में 55 वर्षीय पवन चौधरी की उसके नाबालिग बेटे और भतीजे ने बंदूक व तलवार से हत्या कर दी. चौधरी पर अपनी बेटियों के यौन शोषण और कई आपराधिक मामलों के आरोप थे. बेटियों को बचाने के प्रयास में हुई झड़प में दोनों लड़कों ने उसे मार डाला. पुलिस ने नाबालिगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू की है.

Advertisement
X
नाबालिग बेटे और भतीजे ने शख्स को दी दर्दनाक मौत (Photo: Representational Image)
नाबालिग बेटे और भतीजे ने शख्स को दी दर्दनाक मौत (Photo: Representational Image)

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में 55 साल के एक व्यक्ति की उसके नाबालिग बेटे और भतीजे ने बंदूक और तलवार से हत्या कर दी. पुलिस ने रविवार को बताया कि मृतक पवन चौधरी कथित तौर पर अपनी नाबालिग बेटियों का यौन शोषण करता था.वह मूल रूप से राजस्थान के डीग जिले का रहने वाला था और डकैती, अपहरण और छेड़छाड़ के मामलों में अपराधी था.

शोषण से बचकर चाचा के पास भागी थी बेटियां

पुलिस के अनुसार, 13 और 14 साल की ये लड़कियां दिवाली के दौरान कोसीकलां इलाके के एक गांव में चौधरी के बड़े भाई के पास रहने आई थीं, ताकि वे अपने पिता के यौन शोषण से बच सकें. उनका भाई पहले से ही पढ़ाई के लिए अपने चाचा के पास रह रहा था. रविवार को चौधरी दोपहर करीब 2 बजे अपने भाई के घर पहुंचा और लड़कियों को जबरन घर ले जाने की कोशिश करने लगा.

सम्बंधित ख़बरें

जंगल में गला रेतकर की हत्या.(Photo: Zaka B.Khan/ITG)
पिता ने गला रेतकर की दो जुड़वां बेटियों की हत्या, फिर पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण 
मृतक की फाइल फोटो. (Photo: Himanshu Sharma/ITG)
बेल्टों से पीटकर की बेरहमी से हत्या, घर के बाहर फेंका शव, अलवर में इंसानियत शर्मसार! 
Devotees crowd at Banke Bihari temple from Atakhba bazaar.
बांके बिहारी मंदिर के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे 
mathura news
मथुरा में स्पा सेंटर पर छापा 
स्पा सेंटर पर आपत्तिजनक हालत में मिले युवक-युवतियां. (Photo: Screengrab)
पांच युवक, 6 युवतियां… मथुरा के स्पा में मिलीं आपत्तिजनक चीजें 

बहनों को पिता से बचाने में लड़कों ने कर दी हत्या

उनकी चीखें सुनकर, उसके बेटे और भतीजे ने पवन को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उन पर भी हमला कर दिया. पुलिस ने बताया कि इस हाथापाई में, नाबालिग लड़कों ने चौधरी की देसी पिस्तौल और तलवार छीन ली और उसकी हत्या कर दी. पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि चौधरी के खिलाफ डीग में कई मामले दर्ज हैं.

Advertisement

नाबालिग बेटियों के साथ घिनौना व्यवहार

रावत ने कहा, 'मृतक एक अपराधी था जिसका डकैती, अपहरण और छेड़छाड़ का इतिहास रहा है. प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि मृतक अपनी दो नाबालिग बेटियों के साथ घिनौना व्यवहार करता था, जिसके बाद उन्होंने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया. उनके चाचा ने उन्हें शिक्षा के लिए एक होस्टल में दाखिला दिलाने की कोशिश की, लेकिन वह उन्हें वहां से भी वापस ले आया.'

घटना के बाद, पुलिस ने नाबालिग लड़कों को पकड़ लिया. पूछताछ में, चारों बच्चों ने बार-बार दुर्व्यवहार और यातना के बारे में बताया. कोसीकलां थाने के थाना प्रभारी अजय कौशल ने बताया कि चौधरी के भाई हरिशंकर ने बच्चों के बयानों की पुष्टि की और कहा कि उसने अपनी भाभी को भी परेशान करने की कोशिश की थी.

मृतक पर एक लड़की के अपहरण के आरोप

हरिशंकर ने पुलिस को बताया कि चौधरी पहले भी एक लड़की के अपहरण के आरोप में जेल की सजा काट चुका है. उस पर अपनी मां और पत्नी की हत्या का भी आरोप है. उन्होंने पुलिस को बताया कि इसी वजह से और अपनी पीड़ा के कारण, उसकी बेटियों ने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया. पुलिस ने बताया कि मृतक के चाचा रामदेव की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी बच्चों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    आज का राशिफल
    Raghopur Election
    Bihar Election Result 2025
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    Mokama Election
    करियर राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement