CM योगी का ऐलान- UP में आ रहा है 32.92 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन हो गया है. तीन दिन तक चलने वाले इस समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि हमें 32.92 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला है, जबकि हमने लक्ष्य 23 लाख करोड़ रुपये रखा था यानि हम लक्ष्य से कई गुना अधिक निवेश हासिल करने में सफल हुए.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि यूपी में इस निवेश कुंभ में अबतक हमें 18,643 MoU साइन हुए हैं, इसमें 32 लाख 92 हजार करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए. इसके जरिए 92 लाख 50 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, ये निवेश एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, टूरिज्म, पॉवर जनरेशन, हेल्थ केयर, फूड, डेयरी समेत कई सेक्टर शामिल हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि निवेशकों के लिए हमने कई काम आसान किए हैं, ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल 406 सेवाएं उपलब्ध करा रहा है, निवेश सारथी एप के जरिए जिज्ञासाओं का समाधान की सुविधा दे रहा है, यूपी ने बीते 5 साल में निर्यात को दोगुना बढ़ाया. प्रदेश बेहतरीन कानून-व्यवस्था के लिए जाना जा रहा है.

