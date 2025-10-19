scorecardresearch
 

दिवाली मनाने घर लौट रहे तीन दोस्तों की बाइक को वाहन ने रौंदा, दो की मौत, एक की हालत गंभीर

एटा में शनिवार देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. गुड़गांव से दिवाली मनाने घर लौट रहे तीन दोस्तों की बाइक एक अज्ञात वाहन से टकरा गई. हादसे में दो लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार वाहन चालक की तलाश में जांच शुरू कर दी है.

हादसे में दो युवकों की मौत (Photo: Representational )
यूपी के एटा में दिवाली से पहले एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है. शनिवार देर रात मलेवन थाना क्षेत्र के आसपुर इलाके में एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने तीन लोगों को टक्कर मार दी, जिससे दो की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया. तीनों युवक हरियाणा के गुड़गांव से अपने गांव दिवाली मनाने लौट रहे थे.

हादसे में दो युवकों की हुई मौत

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मलेवन थाने के प्रभारी निरीक्षक रोहित राठी के अनुसार, यह हादसा तब हुआ जब तीनों बाइक सवार रात लगभग 10 बजे आसपुर के पास पहुंचे. उसी दौरान सामने से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों सड़क पर गिर पड़े.

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने अनुज (50) और अभिषेक मौर्य (55) को मृत घोषित कर दिया. तीसरे युवक संजय को गंभीर हालत में एटा के अवंतिबाई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

हादसे की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने बताया कि मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. हादसे के बाद आरोपी वाहन चालक फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है ताकि वाहन की पहचान की जा सके.

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सड़क पर रात के समय भारी वाहनों की तेज गति और अपर्याप्त रोशनी के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं. वहीं, पुलिस ने कहा है कि 'फरार चालक को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और वाहन को जब्त किया जाएगा.'

दिवाली से पहले इस दर्दनाक हादसे से इलाके में मातम पसरा हुआ है. दोनों मृतक अपने परिवारों के इकलौते कमाऊ सदस्य बताए जा रहे हैं, जिससे परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.
 

