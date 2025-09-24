scorecardresearch
 

Feedback

पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए 10 हजार रुपये रिश्वत, दो पुलिस कांस्टेबल निलंबित

देवरिया के सलेमपुर में पासपोर्ट सत्यापन के लिए 10 हजार रुपये रिश्वत मांगने के आरोप में दो कांस्टेबल सत्येंद्र यादव और सर्वजीत यादव को निलंबित किया गया. एसपी संजीव सुमन ने जांच के आदेश दिए हैं. विस्तृत जांच जारी है.

Advertisement
X
पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए रिश्वत, 2 कांस्टेबल निलंबित (Photo: Representational image)
पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए रिश्वत, 2 कांस्टेबल निलंबित (Photo: Representational image)

उत्तर प्रदेश में देवरिया के सलेमपुर इलाके में पासपोर्ट सत्यापन के लिए कथित तौर पर 10,000 रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में दो कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया गया है. पुलिस ने बुधवार को ये जानकारी दी है. दोनों कांस्टेबलों की पहचान सत्येंद्र यादव और सर्वजीत यादव के रूप में हुई है.

पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने मामले की जांच के आदेश दिए और प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर मंगलवार रात दोनों को निलंबित कर दिया गया. फिलहाल मामले में विस्तृत जांच जारी है.

बीते साल यूपी के आगरा में ऐसे ही मामले सामने आए थे जब 56 पुलिसकर्मियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई. यहां अनुशासनहीनता और लापरवाही के आरोप में 56 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया. आरोप था कि इनमें कई पुलिसकर्मियों ने पासपोर्ट वेरीफिकेशन के लिए रिश्वत मांगी, इसी के साथ अन्य कामों में भी लापरवाही बरती गई. मामले की शिकायतें मिलीं तो जांच कराई गई, जिसके बाद ये एक्शन हुआ .

सम्बंधित ख़बरें

police team at crime scene
दिल्ली: वजीराबाद थाने के एसआई 15 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार 
Delhi Police head Constable arrest
FIR दर्ज ना करने के नाम पर मांगी लाखों की रिश्वत, CBI ने हेड कांस्टेबल को किया गिरफ्तार 
कीचड़ में लेटकर नेता जी ने किया प्रदर्शन, Video वायरल 
Netaji protesting by lying in the mud (Photo- ITG)
देवरिया: दुर्गा प्रतिमा ले जाने वाला रास्ता था बदहाल, कीचड़ में लेट गए नेता जी, फिर... 
सोहेले बुर्का पहनकर हिंदू लड़की से मिलने पहुंच गया  (Photo: Screengrab)
बुर्का पहनकर पहुंची लड़की, नकाब हटते ही निकला लड़का ! देवरिया का चौंकाने वाला Video 

बता दें कि प्रक्रिया के अनुसार पासपोर्ट के लिए आवेदन करने पर आवेदक की क्षेत्रिय पुलिस उसके घर पर पहुंचकर उसकी पहचान को सत्यापित करती है. वेरिफिकेशन के इस प्रोसेस में कई बार रिश्वत जैसी चीज भी देखने को मिलती है. पकड़े जाने पर इसी तरह कानूनी शिकंजा भी कसा जाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement