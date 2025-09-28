scorecardresearch
 

बिजनौर में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट से उड़ गई छत... चपेट में आने से तीन मजदूर घायल

यूपी के बिजनौर में एक लाइसेंसधारी पटाखा फैक्ट्री में सुबह धमाका हो गया, जिसमें तीन मजदूर घायल हो गए. धमाके से फैक्ट्री की टिन की छत उड़ गई और आसपास अफरा-तफरी मच गई. सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड ने समय रहते आग पर काबू पा लिया. इसी के साथ घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पटाखा फैक्ट्री में हुआ ब्लास्ट. (Photo: Representational)
UP News: बिजनौर के ढामपुर क्षेत्र में एक लाइसेंसधारी पटाखा फैक्ट्री में आज सुबह अचानक ब्लास्ट हो गया, जिसमें तीन मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना से फैक्ट्री के आसपास इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आनन-फानन में सूचना दमकल विभाग और पुलिस को दी गई. जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया.

पुलिस के अनुसार, यह हादसा सिकरी खुर्द जंगल क्षेत्र में नहटौर पुलिस इलाके में हुआ. फैक्ट्री के मालिक भूदेव सिंह के यहां काम कर रहे एक मजदूर ने बारूद सामग्री गिरा दी, जिससे जोरदार धमाका हो गया. इस धमाके से फैक्ट्री की टिन की छत पूरी तरह से उड़ गई और आसपास अफरा-तफरी मच गई.

घटना के समय फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर आशीष, बलेश और अरुण घायल हो गए. उन्हें तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया. बताया जा रहा है कि सभी मजदूरों की स्थिति खतरे से बाहर है. पुलिस ने बताया कि फैक्ट्री के पास वैध लाइसेंस था, जो 5 सितंबर 2029 तक प्रभावी है.

धमाके की सूचना मिलने के तुरंत बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा किया. पुलिस और दमकल अधिकारियों ने मिलकर फैक्ट्री के आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित किया.

ढामपुर सीओ अभय कुमार पांडे ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. शुरुआती रिपोर्ट में सामने आया है कि हादसे में किसी तरह की लापरवाही भी हो सकती है. आसपास के इलाके में लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है. पुलिस ने फैक्ट्री मालिक और कर्मचारियों से सुरक्षा मानकों और आग बुझाने की तैयारियों की जानकारी ली.

