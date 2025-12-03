scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बांदा: चाकू की नोक पर जंगल ले जाकर बच्चे के साथ कुकर्म, शिकायत करने पर SHO ने भगाया

उत्तर प्रदेश के बांदा में इमरान नामक युवक ने 9 वर्षीय बच्चे को चाकू दिखाकर जंगल में ले जाकर कुकर्म किया और विरोध करने पर बेरहमी से पीटा. शुरू में पुलिस चौकी पर दरोगा ने कार्रवाई से इनकार कर पीड़ित परिवार को धमकाया. इसके बाद, पीड़ित परिवार ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई. एसपी के हस्तक्षेप पर, पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज की और आरोपी इमरान को गिरफ्तार कर लिया है. बच्चे को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है, और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

Advertisement
X
दरोगा ने पीड़ित परिवार को जेल भेजने की धमकी दे दी. (Photo: Representational)
दरोगा ने पीड़ित परिवार को जेल भेजने की धमकी दे दी. (Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश के बांदा में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां इमरान नाम का युवक 9 वर्षीय एक बच्चे को खेल-खेल में जंगल की ओर ले गया और गले पर चाकू रखकर उसके साथ कुकर्म किया. विरोध करने पर उसने बच्चे को बेरहमी से पीटा भी. अचेत अवस्था में घर पहुंचे बच्चे ने परिजनों को आपबीती सुनाई, जिसके बाद परिवार थाने पहुंचा, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हुई. 

उल्टा दरोगा ने पीड़ित परिवार को जेल भेजने की धमकी दे दी. पीड़ित परिवार ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई. एसपी ने चौकी प्रभारी को फटकार लगाते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया. इसके बाद थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. 

मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है. पीड़ित परिवार के अनुसार, 9 वर्षीय बच्चा मोहल्ले में खेल रहा था, तभी उसी समुदाय के युवक इमरान ने उसे अमरूद खिलाने के बहाने बहलाकर रेलवे लाइन के किनारे सुनसान जगह पर ले गया. वहां उसने बच्चे के गले पर चाकू लगाकर कुकर्म किया. 

सम्बंधित ख़बरें

वाराणसी में दो स्पा सेंटर पर छापेमारी की गई है. (Photo: ITG)
स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट, फ्लैट मालिक निकला भाजपा नेत्री का पति 
पुलिस पूछताछ में महिला ने बताया कि उसे सुंदर बच्चों से जलन होती थी. (Photo: Screengrab)
'सुंदर बच्चा' दिखते ही मार देती थी ये साइको चाची, फिर मनाती जश्न... बेटे समेत 4 की ली जान 
डीएम रिभा का अचानक निरीक्षण.(Photo: Siddhartha Gupta/ITG)
गंदगी, 6 डॉक्टर लापता और... DM के औचक निरीक्षण ने खोली महिला अस्पताल की पोल 
police arrested men
झटपट कराई बड़े-बड़े अपराधियों की जमानत, फर्जी डॉक्युमेंट्स पर बेल के खेल का भंडाफोड़ 
bride
'तेरे दांत अच्छे नहीं हैं, भाग जा...', शादी के 5वें दिन से दुल्हन को टॉर्चर, थाने पहुंचा मामला 

विरोध करने पर पिटाई
बच्चे के विरोध करने पर आरोपी ने उसकी पिटाई भी की. बाद में बच्चा संदिग्ध हालत में मिला, जिसे देखकर परिवार घबरा गया और तुरंत चौकी पहुंचा. वहां मौजूद दरोगा ने कार्रवाई करने के बजाय पीड़ित परिवार को धमकाकर भगा दिया. एसपी के आदेश पर स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बच्चे को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा है.

Advertisement

बांदा के एसपी ने कहा कि शहर कोतवाली क्षेत्र में एक पीड़ित परिवार ने अपने बच्चे के साथ गलत काम होने और मारपीट के संबंध में शिकायत दी थी. तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया गया है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. बच्चे का मेडिकल कराकर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement