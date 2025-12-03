बांदा: चाकू की नोक पर जंगल ले जाकर बच्चे के साथ कुकर्म, शिकायत करने पर SHO ने भगाया

उत्तर प्रदेश के बांदा में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां इमरान नाम का युवक 9 वर्षीय एक बच्चे को खेल-खेल में जंगल की ओर ले गया और गले पर चाकू रखकर उसके साथ कुकर्म किया. विरोध करने पर उसने बच्चे को बेरहमी से पीटा भी. अचेत अवस्था में घर पहुंचे बच्चे ने परिजनों को आपबीती सुनाई, जिसके बाद परिवार थाने पहुंचा, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हुई.

उल्टा दरोगा ने पीड़ित परिवार को जेल भेजने की धमकी दे दी. पीड़ित परिवार ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई. एसपी ने चौकी प्रभारी को फटकार लगाते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया. इसके बाद थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है.

मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है. पीड़ित परिवार के अनुसार, 9 वर्षीय बच्चा मोहल्ले में खेल रहा था, तभी उसी समुदाय के युवक इमरान ने उसे अमरूद खिलाने के बहाने बहलाकर रेलवे लाइन के किनारे सुनसान जगह पर ले गया. वहां उसने बच्चे के गले पर चाकू लगाकर कुकर्म किया.

विरोध करने पर पिटाई

बच्चे के विरोध करने पर आरोपी ने उसकी पिटाई भी की. बाद में बच्चा संदिग्ध हालत में मिला, जिसे देखकर परिवार घबरा गया और तुरंत चौकी पहुंचा. वहां मौजूद दरोगा ने कार्रवाई करने के बजाय पीड़ित परिवार को धमकाकर भगा दिया. एसपी के आदेश पर स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बच्चे को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा है.

बांदा के एसपी ने कहा कि शहर कोतवाली क्षेत्र में एक पीड़ित परिवार ने अपने बच्चे के साथ गलत काम होने और मारपीट के संबंध में शिकायत दी थी. तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया गया है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. बच्चे का मेडिकल कराकर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

