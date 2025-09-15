UP: स्कूल की चाबी मांगने पर टीचर ने प्रिंसिपल को मारा थप्पड़, Video वायरल होने के बाद दोनों सस्पेंड

उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के सहार ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय असू में शिक्षा का मंदिर अखाड़ा बन गया. 13 सितंबर 2025 (शनिवार) को छुट्टी के बाद स्कूल की चाबी को लेकर प्रधानाध्यापक राजकुमार और सहायक अध्यापक सुनीत यादव के बीच कहासुनी हुई. विवाद इतना बढ़ा कि सहायक अध्यापक ने प्रधानाध्यापक को थप्पड़ जड़ दिए. इस घटना का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

चाबी लौटाने को कहा तो भड़क गया टीचर

ग्रामीणों और स्कूल स्टाफ ने बीच-बचाव कर दोनों को अलग किया. घटना के बाद प्रधानाध्यापक राजकुमार ने बताया कि उन्होंने चाबी लौटाने को कहा तो सुनीत यादव भड़क गए और जातिसूचक गालियां देते हुए उन पर हमला कर दिया. राजकुमार ने बताया कि वे पहले से ही पैरालिसिस, शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं और घटना के बाद वे तनाव में हैं.

दोनों किए गए सस्पेंड

वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी औरैया, संजीव कुमार ने मामले को बेहद निंदनीय बताया. उन्होंने कहा कि खंड शिक्षा अधिकारी सहार से जांच कराई गई है. जांच के बाद दोनों शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है और विभागीय जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं.

इस बीच, प्रधानाध्यापक राजकुमार की तहरीर पर सहायक अध्यापक सुनीत यादव के खिलाफ सहायल थाने में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने SC/ST एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

