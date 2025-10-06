मुजाहिद आर्मी बनाकर देश में शरीयत कानून लागू करने की साजिश, आतंकियों की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर

उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता (यूपीएटीएस) ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को उखाड़कर देश में शरीयत कानून लागू करने और "मुजाहिद आर्मी" बनाने की साजिश रचने वाले पांच आतंकियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. मंगलवार को एटीएस/एनआईए कोर्ट लखनऊ ने सभी आरोपियों को 8 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड (PCR) पर भेज दिया है.

एटीएस ने 29 सितंबर 2025 को केस दर्ज कर सबसे पहले चार आरोपियों को दबोचा था. इनमें अकमल रजा (सुल्तानपुर), सफील सलमानी उर्फ अली रजवी (सोनभद्र), मो. तौसीफ (कानपुर) और कासिम अली (रामपुर) शामिल हैं. इसके बाद 30 सितंबर को इस आतंकी मॉड्यूल के सरगना मोहम्मद रजा को केरल के मल्लपुरम से गिरफ्तार किया गया. वह मूल रूप से फतेहपुर का निवासी है.

आरोपियों पर हिंसात्मक जिहाद के जरिए लोकतांत्रिक सरकार को गिराने, शरीयत कानून लागू करने, हथियार जुटाने और मुजाहिदीन आर्मी बनाने की योजना का आरोप है. एटीएस को कोर्ट से 7 अक्टूबर से शुरू होकर 8 दिन की रिमांड मिली है. इस दौरान इनसे पूछताछ कर नेटवर्क, फंडिंग और हथियारों के स्रोतों का खुलासा करने की तैयारी है. यह गिरफ्तारी प्रदेश में आतंकी साजिश के बड़े खुलासे के रूप में देखी जा रही है.

