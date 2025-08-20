scorecardresearch
 

UP: उन्नाव में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक और डंपर में हुई टक्कर, 3 लोगों की मौत

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में बुधवार सुबह एक डंपर और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर में तीन लोग ज़िंदा जल गए और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया. यह दुर्घटना हरदोई-उन्नाव मार्ग पर बांगरमऊ क्षेत्र में मारी कंपनी मोड़ के पास तड़के करीब 3 बजे हुई.

उन्नाव सड़क हादसे में तीन की मौत. (Photo: Representational )
उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में बुधवार सुबह एक डंपर और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर में तीन लोग ज़िंदा जल गए और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने दी. यह दुर्घटना हरदोई-उन्नाव मार्ग पर बांगरमऊ क्षेत्र में मारी कंपनी मोड़ के पास तड़के करीब 3 बजे हुई. टक्कर के कारण दोनों वाहनों में आग लग गई और लोग अंदर फंस गए.

पुलिस ने बताया कि हरदोई की ओर जा रहा डंपर विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक से टकरा गया और टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई. बांगरमऊ थाना प्रभारी चंद्रकांत सिंह ने बताया कि पुलिस और दमकल की एक टीम मौके पर पहुंची व कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

दुर्घटना में मारे गए लोगों की पहचान कानपुर देहात के चौरा गांव निवासी डंपर चालक पवन यादव, जालौन के छौंक गांव निवासी उसके सहायक सुमित और संभल जिले के महेर का मड़ैया निवासी ट्रक चालक महिपाल (लगभग 50) के रूप में हुई है. एसएचओ ने बताया कि संभल के फतेहपुर उत्तमा गांव निवासी ट्रक हेल्पर सोनू (25) गंभीर रूप से झुलस गया. जिसके बाद उसे प्रारंभिक उपचार के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया.

फिलहाल मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. अधिकारियों ने बताया कि बाद में क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाया गया. इस दुर्घटना के कारण लगभग तीन घंटे तक भीषण यातायात जाम रहा, जो सुबह लगभग 6 बजे आग पर काबू पाने के बाद खुल सका. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग इतनी भीषण थी कि स्थानीय लोग कुछ देर तक वाहनों के पास नहीं जा सके. 

