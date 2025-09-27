लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर कार ने यूपीडा कर्मचारियों को रौंदा, 4 की दर्दनाक मौत, 2 घायल

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर शनिवार को एक भयावह सड़क हादसा हुआ. बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के किलोमीटर 257 पर सुबह लगभग साढ़े ग्यारह बजे हरियाणा नंबर की आर्टिगा कार, जो आगरा से लखनऊ की ओर जा रही थी वह अचानक डिवाइडर क्रॉस करते हुए दूसरी लेन में चली गई और एक्सप्रेसवे पर काम कर रहे यूपीडा कर्मचारियों को रौंदते हुए पलट गई. हादसे में चार कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हो गए.

मृतक कर्मचारी उसी थाना क्षेत्र के निवासी थे और एक्सप्रेसवे की दूसरी लाइन पर पेड़ की छटाई और घास काटने का काम कर रहे थे. मृतकों की पहचान 40 वर्षीय लवकुश, 38 वर्षीय गोकरन, 45 वर्षीय मुकेश और 35 वर्षीय सरवन के रूप में हुई है. गंभीर रूप से घायल कृष्णपाल (55) और राजेश (40) को तुरंत लखनऊ ट्रॉमा सेंटर भेजा गया.

हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने एक्सप्रेसवे जाम कर दिया, जिससे लंबी गाड़ियों की कतारें लग गईं. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को समझा-बुझाकर शांत करवाया और जाम खोलवाया. शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

एडिशनल एसपी दक्षिणी प्रेम चंद्र ने बताया कि घटना का कारण कार का टायर फटना हो सकता है. उन्होंने कहा कि मौके पर तीन थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई थी और घायलों का इलाज जारी है. कार चालक हादसे के बाद फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है.

