scorecardresearch
 

Feedback

जान जोखिम में डालकर 20 फीट गहरे नाले में कूदा सिपाही, युवक को बचाकर निकाला बाहर

उन्नाव में सिपाही मनोज कुमार पाल ने 20 फीट गहरे नाले में कूदकर डूब रहे युवक की जान बचाई. हादसे में दो युवक घायल हुए थे. सिपाही ने बिना जान की परवाह किए घायल को बाहर निकाला. एसपी जयप्रकाश सिंह ने बहादुरी के लिए सिपाही को सम्मानित किया. मनोज अब तक 10 से अधिक लोगों की जान बचा चुके हैं.

Advertisement
X
20 फीट गहरे नाले में कूदा सिपाही, युवक को बचाकर निकाला (Photo: ITG)
20 फीट गहरे नाले में कूदा सिपाही, युवक को बचाकर निकाला (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक सिपाही ने जान की परवाह किये बैगैर 20 फ़ीट नाले में कूदकर युवक की जान बचाई मिलाकर युवक और उसकी बाइक को बहार निकाला. जानकारी होने पर एसपी जयप्रकश सिंह ने पीआरबी में तैनात बहादुर सिपाही मनोज कुमार पाल को अपनी जान जोखिम में डाल युवक की जान बचाने के लिए सम्मानित किया.  सिपाही ने बताया की अब तक वह 10 से 12 ऐसे लोगों की जान बचा चुका है. आम लोगों ने भी सिपाही के इस हौसले पर उसको बधाई दी.

हसनगंज थाना क्षेत्र नवई और लालपुर के बीच एक घायल युवक को देखकर पीआरबी 6107 पर तैनात सिपाही मनोज कुमार पाल ने पूछताछ की. युवक ने बताया की उसका रोड एक्सीडेंट हो गया है. वह घायल है और उसका साथी 20 फीट गहरे नाले में बाइक के साथ गिर गया है, उसकी जान बचा लो.

बताया जा रहा है की इतना सुनते ही सिपाही मनोज कुमार अपनी जान की परवाह किये बगैर वर्दी में ही गहरे नाले में कूद गए और घायल युवक को कड़ी मशक्कत के बाद नाले से बाहर निकाला और जान बचाई.

सम्बंधित ख़बरें

सेना के जवान ने बचाई बच्चे की जान (Photo: AI-generated)
चलती ट्रेन में सेना के सिपाही ने किया करिश्मा, आठ महीने के मासूम को दी नई जिंदगी 
भूकंप के दौरान NISU में बच्चों की रक्षा करतीं नर्सें. (Photo: Screengrab)
नर्सों की बहादुरी! भूकंप आया तो भागने के बजाय NISU में नवजातों की करती रहीं रक्षा- Video 
Supari Killer
भतीजे ने दी चाची की सुपारी, फिर... 
एनकाउंटर में घायल हुआ सुपारी किलर (Photo: Screengrab)
5 लाख में दी चाची की सुपारी, काम बिगड़ा तो किलर ने लूट ली चेन और फिर... 
स्टेट कैपिटल रीजन में बनेगा सेंट्रल म्यूजियम, AI विजुअल्स में दिखेगा प्रदेश का पर्यटन वैभव 

नाले से सिपाही को बाहर निकलते देख स्थानीय लोगों ने मिलकर नाले में गिरी बाइक को बाहर निकाला. घायल दोनों युवकों को सीएचसी हसनगंज में भर्ती करवाया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है.

दोनों घायल युवक में एक की पहचान लखनऊ मटियारी के 22 साल के विवेक के रूप में हुई है और दूसरे की पहचान उन्नाव के कथा गांव निवासी पप्पू के रूप में हुई है. दोनों बाइक से कहीं जा रहे थे. तभी उनकी बाइक अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी जिसमे एक युवक बाइक से कूद गया और दूसरा बाइक के साथ ही नाले में गिर गया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Mahua Chunav
    Raghopur Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Alinagar MLA
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Mokama Election
    Advertisement