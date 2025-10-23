scorecardresearch
 

उन्नाव: कुत्ते को गाली देने पर बवाल! 14 साल के बच्चे को अगवा कर किया टॉर्चर, मौत से पहले करंट लगाने-पैर के तलवे चटवाने का आरोप

उन्नाव में 14 साल के ऋत्विक की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों ने कुत्ते को गाली देने के विवाद पर अपहरण, करंट और जहर देकर हत्या का सनसनीखेज आरोप लगाया है।. मृतक की मां ने पुलिस पर तहरीर बदलने का आरोप लगाया. सपा जिलाध्यक्ष ने न्याय न मिलने पर यह मुद्दा विधानसभा/लोकसभा में उठाने की चेतावनी दी है.

उन्नाव में ऋत्विक की मौत के बाद रोते-बिलखते परिजन (Photo- ITG)
उन्नाव में ऋत्विक की मौत के बाद रोते-बिलखते परिजन (Photo- ITG)

यूपी के उन्नाव में 14 वर्षीय ऋत्विक की संदिग्ध मौत के बाद हड़कंप मच गया. परिजनों ने पड़ोसी पर अपहरण, मारपीट, करंट लगाने और जहर देकर हत्या करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है. बच्चे ने कथित तौर पर एक कुत्ते को भौंकने पर गाली दी थी, जिसके बाद यह विवाद शुरू हुआ. सपा जिलाध्यक्ष ने न्याय न मिलने पर मामले को विधानसभा और लोकसभा में उठाने की चेतावनी दी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. 

परिजनों के सनसनीखेज आरोप

मृतक ऋत्विक की मां आशा रो-रोकर आरोप लगा रही हैं कि उनके बेटे को करंट लगाया गया और फिर जहर दिया गया, जिससे उसकी जान चली गई. उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस ने उनकी दी गई तहरीर को बदलवा दिया है. परिजन आरोपियों, जिनमें राघव रिसॉर्ट वाले विजय त्रिपाठी भी शामिल हैं, की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि विजय त्रिपाठी गुंडा और पैसे वाला है, जिसके चलते उनकी कोई दुश्मनी न होने पर भी बेटे को मार दिया गया. 

सपा जिलाध्यक्ष की चेतावनी

बच्चे का शव गांव पहुंचने पर परिजनों ने पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया. सूचना पाकर सपा जिलाध्यक्ष राजेश यादव अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की. उन्होंने पुलिस को चेतावनी दी कि यदि न्याय नहीं मिला तो वह इस मुद्दे को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के माध्यम से लोकसभा और विधानसभा में भी उठवाएंगे और अखिलेश यादव को गांव लेकर आएंगे. उन्होंने योगी सरकार के बुलडोजर कार्रवाई का हवाला देते हुए आरोपियों के घर बुलडोजर खड़ा करने की भी मांग की, ताकि वे थाने आकर सरेंडर करें. 

पुलिस का आधिकारिक बयान

मामले में सीओ सदर दीपक यादव ने बताया कि 21 अक्टूबर को कोतवाली में श्रावण द्वारा तहरीर दी गई थी. तहरीर के अनुसार, 17 अक्टूबर को ऋत्विक और विसंभर त्रिपाठी के बीच कुत्ते के भौंकने को लेकर कहासुनी हुई थी. आरोप है कि 18 अक्टूबर को विसंभर और उनके दो साथियों ने ऋत्विक को प्रताड़ित किया. इसके बाद 19 अक्टूबर को ऋत्विक ने कथित तौर पर जहर खा लिया. उसे हैलट रेफर किया गया, लेकिन निजी अस्पताल से वापस हैलट ले जाते समय उसकी रास्ते में मौत हो गई. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है. 

उधर, मृतक के परिजनों का आरोप है कि भागवत कथा से लौटते समय कुत्ते को ईंट मारने और गाली देने से नाराज होकर, विसंभर त्रिपाठी के छोटे लड़के और विनोद त्रिपाठी के लड़के ने 14 वर्षीय ऋत्विक का घर से अपहरण कर लिया. उन्होंने उसे मारा-पीटा, करंट लगाया, पैर के तलवे चटवाए. 

---- समाप्त ----
