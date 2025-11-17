scorecardresearch
 

Feedback

शराब पीकर बाइक चलाने वाले को अनोखी सजा! चालान नहीं काटा, 3 घंटे ट्रैफिक संभालने में लगाया

कन्नौज में टीएसआई आफाक खान ने शराब पीकर बाइक चला रहे युवक को अनोखी सजा दी. युवक का चालान काटने या जुर्माना लगाने के बजाय, उसे 3 घंटे तक ट्रैफिक सिपाही के साथ ट्रैफिक कंट्रोल करने की ड्यूटी पर लगा दिया गया. टीएसआई ने रोडवेज बस स्टॉप पर चेकिंग के दौरान शराबी युवक को रोका था. इस सजा के बाद युवक ने शराब पीकर वाहन न चलाने का संकल्प लिया.

Advertisement
X
कन्नौज में ट्रैफिक पुलिस ने दी ये सजा (Photo- AI GENERATED)
कन्नौज में ट्रैफिक पुलिस ने दी ये सजा (Photo- AI GENERATED)

ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर अक्सर चालान कटता है, लेकिन इस बार यूपी के कन्नौज में टीएसआई आफाक खान ने एक शराबी बाइक सवार को ऐसी अनोखी सजा दी कि चर्चा सोशल मीडिया पर छा गई है. युवक को बिना जुर्माना लगाए, 3 घंटे तक ट्रैफिक सिपाही के साथ ट्रैफिक कंट्रोल करने की ड्यूटी पर लगा दिया गया. सजा के बाद युवक ने आगे कभी शराब पीकर वाहन न चलाने का संकल्प लिया. 

चालान के बदले ट्रैफिक कंट्रोल

दरअसल, रविवार दोपहर टीएसआई आफाक खान रोडवेज बस स्टॉप के पास चेकिंग कर रहे थे. उन्होंने सामने से आ रहे एक बाइक सवार को रोका. बातचीत शुरू हुई तो युवक शराब के नशे में धुत पाया गया.  

सम्बंधित ख़बरें

Policemen beaten Youth
पुलिसवालों की दरिंदगी, इतना पीटा कि युवक का निकल गया टॉयलेट, शरीर पर छपे डंडों के निशान 
drowning person
बेटी को बचाने में मां भी डूबी पानी में, कन्नौज में गंगा में नहाते समय हुआ हादसा 
Dalit Boy Drowned in Kannauj
कन्नौज में छापे के दौरान नदी में कूदा लड़का, 30 घंटे से लापता, तीन पुलिसकर्मी सस्पेंड! 
Kannauj police investigating after murder (Photo- ITG)
कन्नौज: मजदूर ने लूटपाट के बाद घर मालकिन को मार डाला, बेटी को कमरे में बंद किया 
कन्नौज में मूकबधिर किशोरी के साथ रेप. (Photo: Representational)
कन्नौज में मूक-बधिर किशोरी के साथ पड़ोसी ने किया रेप 

इसके बाद जब टीएसआई ने उसे टोका, तो वह इधर-उधर की बातें करने लगा और फिर हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा. आफाक खान ने उसे सबक सिखाने के इरादे से न तो उसका चालान काटा और न ही जुर्माना लगाया. उन्होंने युवक को ट्रैफिक कंट्रोल के लिए सिपाही के साथ 3 घंटे की ड्यूटी पर लगा दिया. 

सजा के बाद मानी गलती

इसके बाद युवक तुरंत ट्रैफिक को कंट्रोल करने में जुट गया. 3 घंटे की ड्यूटी पूरी करने के बाद वह टीएसआई आफाक खान के पास आया और बोला कि "इसमें तो बहुत मेहनत लगती है, खड़े-खड़े पूरा शरीर जकड़ गया." 

Advertisement

युवक की बातें सुनकर आफाक खान हंसने लगे और उसे थोड़ी देर और ड्यूटी करने को कहा. सजा पूरी होने के बाद टीएसआई ने उसे शराब न पीकर गाड़ी चलाने की सलाह दी, जिस पर युवक ने आगे कभी शराब पीकर वाहन न चलाने का वचन दिया. फिलहाल, इस अनोखी सजा का वीडियो वायरल होने से खूब चर्चा हो रही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement