शराब पीकर बाइक चलाने वाले को अनोखी सजा! चालान नहीं काटा, 3 घंटे ट्रैफिक संभालने में लगाया

ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर अक्सर चालान कटता है, लेकिन इस बार यूपी के कन्नौज में टीएसआई आफाक खान ने एक शराबी बाइक सवार को ऐसी अनोखी सजा दी कि चर्चा सोशल मीडिया पर छा गई है. युवक को बिना जुर्माना लगाए, 3 घंटे तक ट्रैफिक सिपाही के साथ ट्रैफिक कंट्रोल करने की ड्यूटी पर लगा दिया गया. सजा के बाद युवक ने आगे कभी शराब पीकर वाहन न चलाने का संकल्प लिया.

चालान के बदले ट्रैफिक कंट्रोल

दरअसल, रविवार दोपहर टीएसआई आफाक खान रोडवेज बस स्टॉप के पास चेकिंग कर रहे थे. उन्होंने सामने से आ रहे एक बाइक सवार को रोका. बातचीत शुरू हुई तो युवक शराब के नशे में धुत पाया गया.

इसके बाद जब टीएसआई ने उसे टोका, तो वह इधर-उधर की बातें करने लगा और फिर हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा. आफाक खान ने उसे सबक सिखाने के इरादे से न तो उसका चालान काटा और न ही जुर्माना लगाया. उन्होंने युवक को ट्रैफिक कंट्रोल के लिए सिपाही के साथ 3 घंटे की ड्यूटी पर लगा दिया.

सजा के बाद मानी गलती

इसके बाद युवक तुरंत ट्रैफिक को कंट्रोल करने में जुट गया. 3 घंटे की ड्यूटी पूरी करने के बाद वह टीएसआई आफाक खान के पास आया और बोला कि "इसमें तो बहुत मेहनत लगती है, खड़े-खड़े पूरा शरीर जकड़ गया."

युवक की बातें सुनकर आफाक खान हंसने लगे और उसे थोड़ी देर और ड्यूटी करने को कहा. सजा पूरी होने के बाद टीएसआई ने उसे शराब न पीकर गाड़ी चलाने की सलाह दी, जिस पर युवक ने आगे कभी शराब पीकर वाहन न चलाने का वचन दिया. फिलहाल, इस अनोखी सजा का वीडियो वायरल होने से खूब चर्चा हो रही है.

