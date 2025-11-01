scorecardresearch
 

गन्ने का खेत, हल्की सरसराहट और खतरा... बाघ से हुआ आमना-सामना, कार सवारों के छूटे पसीने, Video

यूपी के बहराइच से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है. यहां कतर्नियाघाट वाइल्डलाइफ सेंचुरी के धर्मापुर रेंज के पास गन्ने के खेतों में बाघ नजर आया. खेत के किनारे से एक जीप गुजरी तो बाघ बाहर आ गया. जीप में सवार एक व्यक्ति वीडियो बनाते हुए जा रहा था. खेत से जब निकला तो जीप में सवार लोगों के होश उड़ गए.

जिन खेतों में दिनभर किसान करते हैं काम, वहां छिपा बैठा था बाघ. (Photo: Screengrab)
बहराइच में कतर्नियाघाट वाइल्डलाइफ सेंचुरी का इलाका अपने घने जंगलों और वन्यजीवों के लिए मशहूर है. यहां से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक कार के गुजरते ही झाड़ियों से एक बाघ निकल पड़ता है. कार में सवार एक शख्स मोबाइल से वीडियो बनाते हुए जा रहा था. उसे अंदाजा भी नहीं होगा कि यहां अचानक बाघ सामने आ सकता है. जैसे ही खेतों से बाघ निकला तो देखकर सभी के होश उड़ गए. 

दरअसल, यह मामला धर्मापुर रेंज के हरखापुर गांव के पास गन्ने के खेतों का है. यहां दोपहर में आसपास सन्नाटा था. तभी दूर से हल्की आवाज सुनाई दी, एक कार खेत के किनारे से गुजर रही थी. गन्ने की हरियाली के बीच बाघ के कान खड़े हुए. वह सरकता हुआ आगे बढ़ा. अचानक झाड़ियों के बीच से बाघ बाहर आ गया. वहीं कार में बैठे सर्वजीत सिंह और उनके साथी पहले तो समझ ही नहीं पाए कि सामने क्या है. कुछ पल में ही उनके रोंगटे खड़े हो गए, बाघ उनकी गाड़ी की ओर बढ़ रहा था.

यहां देखें Video

डर और हैरानी के उस पल में गाड़ी में बैठा दूसरा व्यक्ति मोबाइल से वीडियो बना रहा था. यह पूरा नजारा कैमरे में कैद हो गया. इस दौरान बाघ कभी रुकता, कभी जीप को देखता और फिर अचानक पीछे चल पड़ता. जीप की रफ्तार बढ़ी, लेकिन कुछ मीटर तक वह खेत पीछे चलता रहा. उसकी चाल में जंगल का अंदाज़ झलक रहा था, जैसे वह बता रहा हो कि यह इलाका उसका है.

सरिस्का टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को बाघ के अलावा ड्रैगनफ्लाई और डेंसनफ्लाई की प्रजातियों की जानकारी भी मिलेगी

थोड़ी देर बाद जब जीप सड़क की ओर मुड़ी, बाघ फिर धीरे-धीरे गन्ने के खेत में लौट गया. यह घटना मोबाइल में रिकॉर्ड थी. वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया. कतर्नियाघाट वाइल्डलाइफ के वनकर्मियों ने इस घटना के बाद ग्रामीणों को सतर्क किया है. उन्होंने कहा कि बाघ अक्सर इस मौसम में शिकार की तलाश में खेतों और गांव के किनारों तक आ जाते हैं, इसलिए अकेले खेतों में न जाएं.

