वार्ड में घुसा, भर्ती मरीज के पैर छुए, फिर गहने चोरी कर हो गया फरार... बांदा जिला अस्पताल में चोरी

बांदा जिला अस्पताल के वार्ड में एक हैरान करने वाली चोरी हुई. एक शातिर बदमाश ने मरीज और तीमारदारों के पैर छूकर और रिश्तेदार बनकर विश्वास जीता. मौका पाकर बदमाश मरीज के कीमती गहने लेकर रफूचक्कर हो गया, जिसकी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई. इस घटना से अस्पताल की सुरक्षा पर सवाल उठे हैं. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है.

बांदा जिला अस्पताल में चोरी (Photo- Screengrab)
बांदा जिला अस्पताल में चोरी (Photo- Screengrab)

उत्तर प्रदेश के बांदा में एक हैरान कर देने वाला सामने आया है, जहां जिला अस्पताल में भर्ती मरीज के साथ चोरी हो गई. एक शातिर बदमाश वार्ड से उसके कीमती गहने लेकर रफूचक्कर हो गया. लेकिन चोरी से पहले बदमाश ने जो नाटक रचा उसे जानकर हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया है. 

दरअसल, बदमाश सबसे पहले वार्ड में आया. मरीज और तीमारदारों के पैर छुए. रिश्तेदार बताकर सबका ध्यान भटकाया और फिर मौका पाकर वारदात को अंजाम दे भाग निकला. बदमाश के भागने का वीडियो जिला अस्पताल कैम्पस में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया. 

 

वहीं, जिला अस्पताल कैम्पस के भीतर हुई इस घटना से मरीजों और उनके तीमारदारों में भय का माहौल पैदा हो गया. लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा किया है. फिलहाल, पीड़ित ने थाना में शिकायत की है, जिस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर सीसीटीवी से बदमाश को ट्रैक करना शुरू कर दिया है. पुलिस का दावा है कि बदमाश को जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा.

जिला अस्पताल से गहने चोरी, रिश्तेदार बनकर आया शातिर

आपको बता दें कि बांदा जिला अस्पताल कैम्पस के ट्रामा सेंटर में 3 नवंबर को एक हैरान कर देने वाली चोरी की वारदात हुई. तिंदवारी थाना क्षेत्र के रविकरन अपनी पत्नी सुनीता देवी (जो गले की समस्या से भर्ती थीं) का इलाज करा रहे थे. तभी एक अज्ञात व्यक्ति खुद को रिश्तेदार बताकर आया. उसने पैर छूकर विश्वास जीता और गले के इलाज की दवा देने का बहाना बनाया. रविकरन को पानी लाने भेजकर, मौका पाकर वह 50 हजार से अधिक कीमत के सोने के गहने लेकर फरार हो गया. 

शातिर बदमाश की भागने की करतूत अस्पताल के सीसीटीवी में कैद हो गई. एसपी मीडिया सेल ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए बदमाश की तलाश जारी है. पुलिस ने जल्द ही मामले का खुलासा करने का आश्वासन दिया है. 

---- समाप्त ----
