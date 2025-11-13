अलीगढ़: प्रार्थना सभा में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' का विरोध, शिक्षक निलंबित, FIR दर्ज

अलीगढ़ के लोधा विकासखंड के उच्च प्राथमिक विद्यालय शाहपुर कुतुब में सहायक अध्यापक शमसुल हसन को वंदे मातरम का विरोध करने पर निलंबित कर दिया गया है. आरोप है कि उन्होंने प्रार्थना सभा में राष्ट्रगान के बाद वंदे मातरम गाने से इनकार किया और विरोध किया.

और पढ़ें

मामला 12 नवंबर का है जब विद्यालय में सुबह की प्रार्थना सभा चल रही थी. अध्यापक सीपी. सिंह राष्ट्रगान और वंदे मातरम का उच्चारण करा रहे थे. जैसे ही वंदे मातरम शुरू हुआ, सहायक अध्यापक शमसुल हसन ने इसका विरोध किया. आरोप है कि उन्होंने इसे मजहब के खिलाफ बताया और मुसलमानों को इकट्ठा करने की धमकी भी दी.

स्कूल में वंदे मातरम का विरोध

विद्यालय में हंगामे की जानकारी मिलते ही शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे. बीएसए और एबीएसए ने जांच की और मामले को गंभीर मानते हुए शमसुल हसन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया.

शिक्षा विभाग की कार्रवाई के साथ ही पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है. थाना रोरावर पुलिस ने बताया कि आरोपी शिक्षक पर अनुशासनहीनता और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है.

शिक्षा विभाग ने आरोपी टीचर के खिलाफ लिया एक्शन

Advertisement

इस मामले पर एसपी मयंक पाठक ने बताया कि पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर जांच की. आरोपी शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और विभागीय कार्यवाही भी जारी है.

---- समाप्त ----