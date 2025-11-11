स्वामी प्रसाद मौर्य का बागेश्वर बाबा पर बड़ा हमला, बोले– हिंदू राष्ट्र की बात करना देशद्रोह

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र यात्रा निकालना देश के खिलाफ साजिश है. ऐसा करने वाले देशद्रोही हैं और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए.

मौर्य ने आरोप लगाया कि धर्म के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि संविधान की अवहेलना कर हिंदू राष्ट्र की बात करना देश के हित में नहीं है. मौर्य ने बागेश्वर बाबा को ढोंगी बताते हुए कहा कि वह न केवल देशद्रोही हैं बल्कि संविधान द्रोही भी हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को जेल भेजा जाना चाहिए लेकिन भाजपा उन पर मेहरबान है.

स्वामी प्रसाद मौर्य ने धीरेंद्र शास्त्री पर हमला बोला

मौर्य ने आरोप लगाया कि भाजपा बागेश्वर बाबा का महिमामंडन कर रही है और पूरे देश में उनकी यात्रा करवा रही है. उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग करना देश के साथ गद्दारी है और यह समाज को बांटने की साजिश है. मौर्य ने कहा कि वह इस यात्रा की कड़ी निंदा करते हैं.

धीरेंद्र शास्त्री को ढोंगी बोला

उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. मौर्य ने कहा कि प्रदेश में हर तरफ अव्यवस्था फैली हुई है. कहीं छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, कहीं छात्राएं सरकार की नीतियों से परेशान हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जंगल राज और अराजकता का पर्याय बन चुकी है और जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है. मौर्य के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है. भाजपा नेताओं ने उनके इस बयान को निंदनीय बताया है.

