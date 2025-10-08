बॉयफ्रेंड की बांहों में थी पत्नी...देखते ही बौखलाया पति, पीट-पीटकर प्रेमी को उतारा मौत के घाट

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक शख्स की हत्या से सनसनी फैल गई. यहां एक युवक ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी की बाहों में देखा तो भड़क उठा.उसको इस कदर गुस्सा चढ़ा कि उसने अपनी पत्नी के सामने ही उसके प्रेमी की पीट पीट कर हत्या कर दी.

प्रेमी की हत्या करने के बाद भी जब पति का गुस्सा कम नहीं हुआ तो उसने अपनी पत्नी को भी पीट पीट कर अधमरा कर लहूलुहान कर दिया.आनन फानन ने आस पास के लोगों ने घायल पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया.घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस पति को गिरफ्तार कर अपनी विधिक कार्यवाही में जुट गई है.

दरअसल, ये मामला है बंधुआ कला थानाक्षेत्र के बबुरी गांव का है.जहां बीती देर रात इसी गांव का रहने वाला रमेश कुमार एक निमंत्रण में शामिल होने गांव के बाहर गया हुआ था. निमंत्रण से जब वो वापस घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी वंदना को पड़ोस के रहने वाले विशाल की बाहों में आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया. ये सब देखकर वह आग बबूला हो उठा. दोनों जबतक कुछ समझते या सफाई देते तबतक रमेश ने पत्नी वंदना और प्रेमी विशाल को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया. इस दौरान ज्यादा पिटाई से विशाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी वंदना गंभीर रूप से घायल हो गई.

इन लोगों का शोर सुनकर आस पास के लोग वहां पहुंचे तो किसी तरह बीच बचाव किया. आनन फानन में पुलिस बुलाई गई. जिसके बाद बंदना को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया, और मृतक विशाल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.

