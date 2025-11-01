scorecardresearch
 

Feedback

सुल्तानपुर में कुख्यात गैंगस्टर ने खुद को मारी गोली, 10 संगीन मामलों में था आरोपी

सुल्तानपुर के कूरेभार थाना क्षेत्र में एक कुख्यात गैंगस्टर दुर्गेश सिंह उर्फ मोनू ने गुरुवार सुबह अपने घर में अवैध असलहे से खुद को गोली मार ली. मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है. दुर्गेश पर गैंगस्टर एक्ट समेत 10 संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज थे. पुलिस आत्महत्या के पीछे की वजहों की जांच कर रही है.

Advertisement
X
सुल्तानपुर में गैंगस्टर ने की खुदकुशी (Photo: Screengrab)
सुल्तानपुर में गैंगस्टर ने की खुदकुशी (Photo: Screengrab)

यूपी के सुल्तानपुर में गुरुवार सुबह एक कुख्यात गैंगस्टर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. घटना कूरेभार थाना क्षेत्र के गलिबहा गांव की है, जहां हिस्ट्रीशीटर दुर्गेश सिंह उर्फ मोनू (35) ने अपने घर में ही अवैध असलहे से कनपटी पर गोली मार ली. गोली की आवाज सुनते ही परिजन और गांववाले मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

गैंगस्टर ने खुद को मारी गोली

सूचना मिलते ही कूरेभार थानाध्यक्ष विजयंत मिश्रा पुलिस बल और फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया. फोरेंसिक टीम ने मौके से पिस्तौल, एक खाली खोखा और कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए हैं.

सम्बंधित ख़बरें

तुम आ जाओ या दूसरी लड़की ला दो... डॉक्टर ने महिला नर्स से की अजीब डिमांड 
Five criminals were caught after an encounter in Sultanpur (Photo- ITG)
सुल्तानपुर: एनकाउंटर में 5 बदमाश गिरफ्तार, तीन के पैर में लगी गोली  
सुल्तानपुर के CMS क्यों हुए सस्पेंड? 
CMS video goes viral in Sultanpur (Photo- ITG)
'योगी की अर्थी निकालो' बोलने वाले सुल्तानपुर के प्रभारी CMS सस्पेंड, FIR भी दर्ज  
crowd at crime scene
बॉयफ्रेंड की बांहों में थी पत्नी... बौखलाया पति, पीट-पीटकर प्रेमी को उतारा मौत के घाट 

गांव के प्रधान सूर्यप्रकाश सिंह ने बताया कि दुर्गेश दो दिन पहले ही परदेश से अपने घर लौटा था. परिवार और ग्रामीणों को यह अंदाजा नहीं था कि वह ऐसा कदम उठा लेगा. उन्होंने बताया कि दुर्गेश अक्सर मानसिक तनाव में रहता था और पिछले कुछ समय से पुलिस मामलों को लेकर परेशान दिखाई देता था.

मृतक पर दर्ज थे कई केस

सीओ बल्दीराय आशुतोष कुमार ने बताया कि मृतक दुर्गेश सिंह का आपराधिक इतिहास काफी पुराना है. वह कूरेभार थाने का हिस्ट्रीशीटर अपराधी था और उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट सहित 10 गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज थे. 

Advertisement

सीओ ने कहा कि पुलिस यह भी जांच कर रही है कि यह आत्महत्या है या किसी अन्य कारण से गोली चली. शुरुआती जांच में यह आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है.
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, दुर्गेश का आपराधिक नेटवर्क पहले सक्रिय था, लेकिन हाल के वर्षों में वह फरार चल रहा था. 

मौत की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस उस पर लगातार नजर रखे हुए थी. परिवार के लोगों ने बताया कि वह पिछले कुछ महीनों से काफी चुपचाप रहने लगा था और अक्सर आर्थिक परेशानी की बातें करता था. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है. गांव में भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए. पुलिस ने ग्रामीणों से किसी भी तरह की अफवाह न फैलाने की अपील की है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    आर्थिक राशिफल
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement