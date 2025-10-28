scorecardresearch
 

सुल्तानपुर: एनकाउंटर में 5 बदमाश गिरफ्तार, तीन के पैर में लगी गोली, लंबा-चौड़ा है क्राइम रिकॉर्ड

सुल्तानपुर में कोतवाली देहात और मोतिगरपुर थाना क्षेत्रों में देर रात पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई. कोतवाली देहात में चेकिंग के दौरान भाग रहे बदमाशों ने फायरिंग की. जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश मुकेश के पैर में गोली लगी. पुलिस ने मुकेश सहित लालू और राज उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया. कुल 5 बदमाश गिरफ्तार हुए, तीन घायल हुए.

सुल्तानपुर में एनकाउंटर के बाद पकड़े गए 5 बदमाश (Photo- ITG)
यूपी के सुल्तानपुर जिले में बीती देर रात दो अलग-अलग थाना कोतवाली देहात और मोतिगरपुर क्षेत्रों में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई. मुठभेड़ में तीन बदमाश हॉफ एनकाउंटर में पुलिस की गोली पैर में लगने से घायल हो गए. घायल सभी बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. दोनों थाना क्षेत्रों में हुई मुठभेड़ में कुल 5 बदमाश गिरफ्तार किए गए. 

दरअसल कोतवाली देहात थाना की पुलिस बीती देर रात सुल्तानपुर-वाराणसी राजमार्ग पर स्थित पखरौली रेलवे क्रॉसिंग पर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान पुलिस को एक ही बाइक पर सवार तीन संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिए. पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वे भागने लगे. 

पुलिस ने जब उनका पीछा करना शुरू किया तो कुछ दूर आगे जाकर उनकी बाइक फिसल गई और बदमाश वहीं गिर पड़े. उनमें से बाइक पर बैठे एक बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक संदिग्ध बदमाश मुकेश के पैर में गोली लग गई और वह गिर गया. जिसके बाद घायल बदमाश सहित लालू और राज उर्फ छोटू को मौके से पकड़ लिया गया. 

गिरफ्तार बदमाशों की पहचान मुकेश पुत्र रामदौर, लालू पुत्र महेंद्र और राज उर्फ छोटू पुत्र संजय के रूप में हुई है. ये सभी अम्बेडकरनगर जिले के फिरोजपुर शाहपुर, थाना जलालपुर के निवासी हैं. पुलिस के अनुसार, घायल बदमाश मुकेश और गिरफ्तार लालू का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है. उन पर चोरी, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट सहित कई धाराओं में विभिन्न थानों में मामले दर्ज हैं. 

वहीं, दूसरा मामला मोतिगरपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस बीती देर रात में बेलवारी गांव स्थित मोड़ पर गश्त कर रही थी. इसी दौरान लम्भुआ की ओर से एक बाइक पर पुलिस को तीन संदिग्ध व्यक्ति आते दिखे. पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वे भागने लगे. पीछा करने पर बाइक से उतरे दो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी. घायल बदमाशों की पहचान नीरज लोना उर्फ जेलर और समीर उर्फ समर लोना के रूप में हुई है, जो अंबेडकरनगर के निवासी हैं. 

सुल्तानपुर पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार बदमाश नीरज लोना उर्फ जेलर का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है. उस पर अम्बेडकर नगर व अमेठी में कई गंभीर मामले दर्ज है. समीर उर्फ समर लोना का भी आपराधिक रिकॉर्ड है. उस पर आजमगढ़, सुल्तानपुर और अंबेडकरनगर में चोरी, पॉक्सो एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं. 

