यूपी: सुल्तानपुर में BJP विधायक और MLC आमने-सामने, बाहुबली ब्रदर्स के पिता की मूर्ति को लेकर विवाद, 'लेटर वॉर' से गरमाई सियासत

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में बीजेपी के दो बड़े नेताओं के बीच सियासी घमासान छिड़ गया है. बीजेपी विधायक विनोद सिंह और एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह एक-दूसरे के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए हैं. इस 'लेटर वॉर' से जिले की राजनीति में हलचल मच गई है.



मूर्ति हटाने की चिट्ठी से शुरू हुआ विवाद

बीजेपी विधायक विनोद सिंह ने हाल ही में सुल्तानपुर के सपा नेता बाहुबली भद्र ब्रदर्स (सोनू-मोनू सिंह) के स्वर्गीय पिता और पूर्व विधायक इंद्रभद्र सिंह की मूर्ति हटाने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा था. यह मूर्ति हलियापुर-बेलवाई मार्ग पर लगी है. डीएम ने इस पत्र का तुरंत संज्ञान लिया और जांच के आदेश दिए. इसके बाद, विधायक की यह चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिससे राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया.

एमएलसी ने भी लिखी डीएम को चिट्ठी

विधायक विनोद सिंह के पत्र के विरोध में बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह भी मैदान में आ गए. उन्होंने भी डीएम को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि ऐसी शिकायतों को संज्ञान में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दुर्भावना और बदले की भावना से की जा रही हैं. उन्होंने ऐसी शिकायतों के 'भयावह और दुखद परिणाम' आने की आशंका भी जताई. राजनीतिक हलकों में एमएलसी का यह कदम बाहुबली सपा नेता चंद्र भद्र सिंह सोनू और उनके भाई यश भद्र सिंह मोनू के खुले समर्थन के रूप में देखा जा रहा है.

सोनू सिंह और मोनू सिंह

क्यों है दोनों नेताओं में पुरानी रार?

विनोद सिंह और भद्र ब्रदर्स के बीच यह विवाद पुराना है. विनोद जिस डिग्री कॉलेज के मालिक थे, वहां सोनू-मोनू के पिता इंद्रभद्र सिंह टीचर थे, जिनकी 1999 में हत्या हो गई थी. इसके बाद सोनू सिंह को मृतक आश्रित में नौकरी मिली. 2002 में सोनू सपा से विधायक बने, जबकि विनोद सिंह 2007 में बसपा से विधायक और फिर मंत्री बने. वर्चस्व की इसी लड़ाई की नींव तब पड़ी. 2013 में एक विवाद के बाद यह सियासी रंजिश व्यक्तिगत दुश्मनी में बदल गई. तब से दोनों पक्ष एक-दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते.

पार्टी के भीतर खींचतान आई सामने

यह ताजा घटनाक्रम उस समय सामने आया है जब जयसिंहपुर सदर सीट से बीजेपी विधायक राजप्रसाद उपाध्याय पर 25 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था. विधायक विनोद सिंह और एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह के आमने-सामने आने से सुल्तानपुर बीजेपी के भीतर की खींचतान एक बार फिर सतह पर आ गई है.

