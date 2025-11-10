सुहागरात से पहले ही उजड़ गया सुहाग! अमरोहा में शादी के चंद घंटे बाद दूल्हे की हार्ट अटैक से मौत, दुल्हन बदहवास

उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई जहां शादी के कुछ घंटे बाद ही दूल्हे की मौत हो गई. मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है. इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया. दूल्हा और दुल्हन पक्ष में मातम पसर गया. दुल्हन का रो-रो कर बुरा हाल है. आइए जानते हैं पूरी कहानी...

दरअसल, दूल्हे का शनिवार की रात ही निकाह हुआ था. निकाह के बाद की रस्में घर में होनी थीं. रविवार सुबह करीब 4 बजे दूल्हे के सीने में तेज दर्द उठा. घरवाले दूल्हे को तुरंत अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. दूल्हे का रविवार यानि बीते कल दावत-ए-वलीमा होना था. दूल्हे की मौत से दुल्हन बदहवास हो गई.

आपको बता दें कि अमरोहा के मोहल्ला नौगजा में परवेज आलम उर्फ गुड्डू (42) रहता था. उसके साथ 2 भाई पप्पू और (मरहूम असलम) भी उसी घर में रहते हैं. परवेज के माता-पिता की पहले ही मौत हो चुकी है. परवेज उर्फ गुड्डू की जामा मस्जिद रोड पर किताबों की दुकान है. दोनों भाई उसी दुकान पर बैठते हैं. माता-पिता की मौत के चलते परवेज की शादी में देर हो गई.

माता-पिता की मौत के चलते शादी में देरी

हाल ही में बडा दरबार के रहने वाले मो. अहमद कादरी की बेटी सायमा कादरी (33) से परवेज का निकाह तय हुआ था. बीते शनिवार को शाम 6 बजे परवेज अपने घर से बारात लेकर मोहल्ला नल नई बस्ती के नायाब बैंक्वेट हॉल पहुंचा. इसी बैंक्वेट हॉल में रविवार को परवेज और सायमा का वलीमा (रिसेप्शन) भी था.

बारात जाने के दौरान दूल्हे के दोस्तों ने जमकर डांस किया. इसके बाद बैंक्वेट हॉल में खाना-पानी हुआ, फिर काजी ने परवेज और सायमा का निकाह पढ़ा. इसके बाद रात करीब 1 बजे परवेज दुल्हन को विदा कराकर अपने घर ले गया. घर में निकाह के बाद की रस्में होने लगीं. रिश्तेदार और परिवार वाले काफी खुश थे. सभी हंसी-मजाक कर रहे थे. सुबह करीब 4 बजे रस्मों के बीच परवेज को सीने में दर्द और घबराहट महसूस हुई.

ऐसे में घरवाले तुरंत परवेज को लेकर अस्पताल पहुंचे लेकिन वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद परवेज को मृत घोषित कर दिया. ये खबर सुनते ही दुल्हन बदहवास हो गई. परवेज की मौत से परिवार में कोहराम मच गया. पूरे मोहल्ले में मातम पसरा हुआ है.

