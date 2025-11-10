scorecardresearch
 

Feedback

सुहागरात से पहले ही उजड़ गया सुहाग! अमरोहा में शादी के चंद घंटे बाद दूल्हे की हार्ट अटैक से मौत, दुल्हन बदहवास

अमरोहा में निकाह के चंद घंटे बाद ही 42 वर्षीय दूल्हे परवेज आलम उर्फ गुड्डू की हार्ट अटैक से दर्दनाक मौत हो गई. रविवार सुबह 4 बजे सीने में दर्द उठने पर उन्हें मृत घोषित किया गया. माता-पिता के न होने से गुड्डू की शादी में देर हुई थी. इस आकस्मिक त्रासदी से दुल्हन और दोनों परिवारों में मातम पसर गया है.

Advertisement
X
अमरोहा में शादी के चंद घंटे बाद दूल्हे की (Photo- ITG)मौत
अमरोहा में शादी के चंद घंटे बाद दूल्हे की (Photo- ITG)मौत

उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई जहां शादी के कुछ घंटे बाद ही दूल्हे की मौत हो गई. मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है. इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया. दूल्हा और दुल्हन पक्ष में मातम पसर गया. दुल्हन का रो-रो कर बुरा हाल है. आइए जानते हैं पूरी कहानी...   

दरअसल, दूल्हे का शनिवार की रात ही निकाह हुआ था. निकाह के बाद की रस्में घर में होनी थीं. रविवार सुबह करीब 4 बजे  दूल्हे के सीने में तेज दर्द उठा. घरवाले दूल्हे को तुरंत अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. दूल्हे का रविवार यानि बीते कल दावत-ए-वलीमा होना था. दूल्हे की मौत से दुल्हन बदहवास हो गई. 

आपको बता दें कि अमरोहा के मोहल्ला नौगजा में परवेज आलम उर्फ गुड्डू (42) रहता था. उसके साथ 2 भाई पप्पू और (मरहूम असलम) भी उसी घर में रहते हैं. परवेज के माता-पिता की पहले ही मौत हो चुकी है. परवेज उर्फ गुड्डू की जामा मस्जिद रोड पर किताबों की दुकान है. दोनों भाई उसी दुकान पर बैठते हैं. माता-पिता की मौत के चलते परवेज की शादी में देर हो गई. 

सम्बंधित ख़बरें

Buffalo's birthday celebrated in Amroha by spending lakhs (Photo- ITG)
भैंसे का जन्मदिन! नोटों का हार पहनाया, केक काटा, डीजे पर नाचे ग्रामीण 
अमरोहा में युवक को दबंगों ने पीटा, Video 
Customer beaten up in Amroha hotel (representational photo)
अमरोहा: बिरयानी में लेग पीस मांगा तो लाठी-डंडों से पीटा, ग्राहक लहूलुहान 
गिरफ्तारी कर आरोपियों को जेल भेजा जाएगा.(Photo: Screengrab)
Video: पत्नी को छोड़कर लौट रहे युवक को पीटा, फिर दबंगों ने किया अपहरण 
Fir Against Jawed Habib and his Son Anas for Duping People on the name of Crypto Investment
जावेद हबीब और बेटे अनस पर करोड़ों की ठगी का आरोप... अब तक 13 FIR दर्ज, लगेगा गैंगस्टर एक्ट! 
Advertisement

माता-पिता की मौत के चलते शादी में देरी

हाल ही में बडा दरबार के रहने वाले मो. अहमद कादरी की बेटी सायमा कादरी (33) से परवेज का निकाह तय हुआ था. बीते शनिवार को शाम 6 बजे परवेज अपने घर से बारात लेकर मोहल्ला नल नई बस्ती के नायाब बैंक्वेट हॉल पहुंचा. इसी बैंक्वेट हॉल में रविवार को परवेज और सायमा का वलीमा (रिसेप्शन) भी था. 

बारात जाने के दौरान दूल्हे के दोस्तों ने जमकर डांस किया. इसके बाद बैंक्वेट हॉल में खाना-पानी हुआ, फिर काजी ने परवेज और सायमा का निकाह पढ़ा. इसके बाद रात करीब 1 बजे परवेज दुल्हन को विदा कराकर अपने घर ले गया. घर में निकाह के बाद की रस्में होने लगीं. रिश्तेदार और परिवार वाले काफी खुश थे. सभी हंसी-मजाक कर रहे थे. सुबह करीब 4 बजे रस्मों के बीच परवेज को सीने में दर्द और घबराहट महसूस हुई. 

ऐसे में घरवाले तुरंत परवेज को लेकर अस्पताल पहुंचे लेकिन वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद परवेज को मृत घोषित कर दिया. ये खबर सुनते ही दुल्हन बदहवास हो गई. परवेज की मौत से परिवार में कोहराम मच गया. पूरे मोहल्ले में मातम पसरा हुआ है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Bihar Election 2025
    Alinagar MLA
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement