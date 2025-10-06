'मन में डर था कि कहीं...', ASP अनुज चौधरी पर हुए हमले की खबर सुनकर उड़ गई थी परिजनों की नींद

रविवार रात हुई मुठभेड़ में एएसपी अनुज चौधरी पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी. गनीमत रही कि गोली उनकी बुलेटप्रूफ जैकेट में लगी और वो सुरक्षित बच गए. इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही अनुज चौधरी के मुजफ्फरनगर जिले के पैतृक गांव बडेडी में स्थित घर में हड़कंप मच गया. परिवार के लोग पूरी रात बेचैन रहे और लगातार फोन पर संपर्क करने की कोशिश करते रहे.

एएसपी अनुज चौधरी के छोटे भाई अमित चौधरी ने बताया कि उन्हें रात में न्यूज चैनलों के माध्यम से इस मुठभेड़ की जानकारी मिली. उन्होंने बताया कि करीब साढ़े ग्यारह बजे तक मैं संपर्क करने की कोशिश करता रहा, लेकिन बात नहीं हो पाई.

रातभर बैचेन रहा ASP अनुज चौधरी का परिवार

नींद नहीं आई, मन में डर था कि कहीं कुछ अनहोनी न हो गई हो. बाद में जब बात हुई तो भाई साहब ने कहा कि वो ठीक हैं और किसी तरह की कोई चोट नहीं आई है.

गोली बुलेटप्रूफ जैकेट में फंस गई थी

अमित ने कहा कि गोली बुलेटप्रूफ जैकेट में फंस गई थी. भगवान का लाख लाख शुक्र है कि जैकेट ने उनकी जान बचा ली. उन्होंने कहा कि परिवार तो परिवार होता है, जब ऐसी खबर मिलती है तो हाथ-पैर सुन्न हो जाते हैं. भगवान की कृपा से सब ठीक रहा. इस घटना के बाद परिवार और स्थानीय लोग राहत महसूस कर रहे हैं और एएसपी की बहादुरी की सराहना कर रहे हैं.

---- समाप्त ----