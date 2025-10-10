UP: 30 बीघा जमीन और ₹3 लाख के लिए बेटे ने मां को मार डाला, फिर फंदे से लटका दिया शव, आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के कौशांबी से रिश्तों को शर्मसार करने वाली और एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक बेटे ने अपनी ही बुजुर्ग मां की जमीन और पैसों के लालच में गला दबाकर हत्या कर दी. वारदात को छिपाने के लिए बेटे ने शव को फांसी के फंदे से लटका दिया, ताकि यह आत्महत्या का मामला लगे और किसी को शक न हो. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सारा सच उजागर कर दिया.

दरअसल, घटना मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के खेरवा गांव की है. पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार, मृतका शीला देवी (55) थाना राजापुर जनपद चित्रकूट की निवासी थीं. वह पिछले चार दिनों से अपने चचेरे भाई जय सिंह के घर रह रही थीं. जय सिंह जब घर पर नहीं था, तभी शीला देवी का इकलौता बेटा कृष्ण किशोर उर्फ बीरू अपने साथी के साथ घर पहुंचा. मौके पर मां अकेली थी. आरोपी ने पहले विवाद किया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी.

बाद में हत्या को छिपाने के लिए शव को फांसी पर लटका दिया और फरार हो गया. पुलिस को जब घटना की सूचना मिली तो शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. रिपोर्ट में सामने आया कि महिला की मौत फांसी से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई है. इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच तेज की.

मामले में पुलिस ने कही ये बात

एसपी कौशांबी राजेश कुमार ने बताया कि आरोपी बेटे कृष्ण किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है. पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसकी मां के खाते में तीन लाख रुपये जमा थे, जिन्हें वह मांग रहा था. लेकिन मां पैसे देने से मना करती थी और अपने बैंक खाते का नामिनी अपने भाई को बना रखा था. इसके अलावा, शीला देवी के पास करीब 30 बीघा जमीन थी, जिसे लेकर मां-बेटे के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था.

गुस्से और लालच में अंधे बेटे ने गुरुवार को अपने साथी के साथ मां की हत्या कर दी. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है और उसके साथी की तलाश में दबिश दे रही है. इस हृदयविदारक घटना ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी है और लोग बेटे की इस दरिंदगी की कड़ी निंदा कर रहे हैं.

