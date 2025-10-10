scorecardresearch
 

Feedback

UP: 30 बीघा जमीन और ₹3 लाख के लिए बेटे ने मां को मार डाला, फिर फंदे से लटका दिया शव, आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के कौशांबी में एक बेटे ने जमीन और पैसों के लालच में अपनी बुजुर्ग मां की गला दबाकर हत्या कर दी. हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए उसने शव को फांसी पर लटका दिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सच्चाई सामने आने पर पुलिस ने आरोपी बेटे कृष्ण किशोर को गिरफ्तार कर लिया. जमीन और पैसों के विवाद को हत्या की वजह बताया जा रहा है.

Advertisement
X
मां की गला दबाकर की हत्या.(Photo: Akhilesh Kumar/ITG)
मां की गला दबाकर की हत्या.(Photo: Akhilesh Kumar/ITG)

उत्तर प्रदेश के कौशांबी से रिश्तों को शर्मसार करने वाली और एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक बेटे ने अपनी ही बुजुर्ग मां की जमीन और पैसों के लालच में गला दबाकर हत्या कर दी. वारदात को छिपाने के लिए बेटे ने शव को फांसी के फंदे से लटका दिया, ताकि यह आत्महत्या का मामला लगे और किसी को शक न हो. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सारा सच उजागर कर दिया.

दरअसल, घटना मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के खेरवा गांव की है. पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार, मृतका शीला देवी (55) थाना राजापुर जनपद चित्रकूट की निवासी थीं. वह पिछले चार दिनों से अपने चचेरे भाई जय सिंह के घर रह रही थीं. जय सिंह जब घर पर नहीं था, तभी शीला देवी का इकलौता बेटा कृष्ण किशोर उर्फ बीरू अपने साथी के साथ घर पहुंचा. मौके पर मां अकेली थी. आरोपी ने पहले विवाद किया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. 

यह भी पढ़ें: कौशांबी: प्रेमिका ने दूसरे से रचाई शादी तो भड़का प्रेमी, घर में घुसकर रेत दिया गला, पुलिस ने किया एनकाउंटर

सम्बंधित ख़बरें

Anjali's 'murderer' Balbir was killed in an encounter in Kaushambi (Photo- ITG)
कौशांबी: प्रेमिका ने दूसरे से रचाई शादी तो भड़का प्रेमी, घर में घुसकर रेत दिया गला  
kaushambi news
कौशांबी: बदमाशों ने की नई दुल्हन की हत्या 
woman murder site
नई दुल्हन का मर्डर! घर में अकेली थी, बाइक से आए 4 बदमाश और उतार गए मौत के घाट 
Gang rape case in Kaushambi turns out to be fake (Photo- ITG)
कौशांबी में गैंगरेप की शिकायत निकली झूठी, महिला समेत 4 अरेस्ट 
kaushambi news
कौशांबी में हुई युवक की पिटाई 

बाद में हत्या को छिपाने के लिए शव को फांसी पर लटका दिया और फरार हो गया. पुलिस को जब घटना की सूचना मिली तो शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. रिपोर्ट में सामने आया कि महिला की मौत फांसी से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई है. इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच तेज की.

Advertisement

मामले में पुलिस ने कही ये बात

एसपी कौशांबी राजेश कुमार ने बताया कि आरोपी बेटे कृष्ण किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है. पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसकी मां के खाते में तीन लाख रुपये जमा थे, जिन्हें वह मांग रहा था. लेकिन मां पैसे देने से मना करती थी और अपने बैंक खाते का नामिनी अपने भाई को बना रखा था. इसके अलावा, शीला देवी के पास करीब 30 बीघा जमीन थी, जिसे लेकर मां-बेटे के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था.

गुस्से और लालच में अंधे बेटे ने गुरुवार को अपने साथी के साथ मां की हत्या कर दी. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है और उसके साथी की तलाश में दबिश दे रही है. इस हृदयविदारक घटना ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी है और लोग बेटे की इस दरिंदगी की कड़ी निंदा कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करवा चौथ शुभ मुहूर्त
    करवा चौथ मूनराइज टाइम
    करवा चौथ राशिफल
    करवा चौथ इंडिया मूनराइज टाइम
    करवा चौथ पूजा सामग्री
    करवा चौथ सरगी टाइम
    Bihar Election Result 2025
    IND vs WI Live Score
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    करवा चौथ बॉलीवुड मूवी
    Advertisement