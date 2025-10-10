कौशांबी: प्रेमिका ने दूसरे से रचाई शादी तो भड़का प्रेमी, घर में घुसकर रेत दिया गला, पुलिस ने किया एनकाउंटर

Uttar Pradesh News: कौशांबी जिले के सिराथू कस्बा में एक नवविवाहिता की घर में घुसकर गला रेतकर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद अरेस्ट कर लिया. आरोपी का नाम बलवीर है, जिसे पुलिस व SOG टीम ने एनकाउंटर में दबोच लिया. उसके पैर में गोली लगी है. इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.

डीएसपी सिराथू ने बताया कि मृतका अंजली का शादी से पहले बलवीर से प्रेम संबंध था. दोनों आपस में बातचीत भी करते थे. लेकिन शादी के बाद अंजली ने बलवीर से दूरी बना ली. कहासुनी के बाद गुस्से में आकर बलवीर ने अंजली को मौत के घाट उतार दिया.

दरअसल, सैनी कोतवाली क्षेत्र के सिराथू कस्बे के वार्ड नंबर-11 की रहने वाली अंजली पटेल (23) बुधवार को घर पर अकेली थी. ससुर व सास खेत में धान कटवा रहे थे. शाम लगभग 6 बजे बाइक पर सवार होकर बलवीर वहां पहुंचा और धारदार हथियार से अंजली के गले में कई वार करते हुए उसकी हत्या कर दी. अंजली की शादी 6 महीने पहले हुई थी. पति दिल्ली में रहकर प्राइवेट जॉब करता है.

एसपी राजेश कुमार ने घटना के खुलासे के लिए चार टीमें गठित की थीं. मोबाइल सर्विलांस, सीसीटीवी कैमरों सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने गुरुवार को बलबीर सिंह पटेल को मुठभेड़ में निहालपुर के पास से गिरफ्तार कर लिया.

पूछताछ में बलबीर ने बताया कि अंजली से मेरी शादी तय हुई थी. मगर किसी कारणवश शादी टूट गई थी. जिसके बाद अंजली की शादी दूसरी जगह हो गई. इसी बात से नाराज होकर वह अक्टूबर में दिल्ली से गांव आ गया. दोनों के बीच मोबाइल से बात हुई और वह अंजली के घर पहुंच गया और वहीं पर उसकी हत्या कर दी. फिलहाल, हत्यारोपी के पास से मृतका का मोबाइल, घटना में प्रयुक्त चाकू, अवैध तमंचा, दो कारतूस व बाइक बरामद की गई है.

