'अंकल जल्दी आइये, आपका बेटा सुसाइड करने जा रहा', बेटे ने दोस्त से कराया फोन, जैसे ही खेत पर पहुंचे पिता तो मार दी गोली

यूपी के हापुड़ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. गढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव मानकचौक में किसान तस्वीर सिंह की हत्या उनके ही नाबालिग बेटे ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर करा दी. दरअसल, बेटा पिता की टोका-टाकी और बार-बार डांटने से क्षुब्ध रहता था. एक दिन पिता की केवल डांटने और पीटने की बात बेटे को इतनी बुरी लगी कि उसने खतरनाक साजिश रच डाली.

और पढ़ें

उसने अपने दो नाबालिग दोस्तों की मदद से खुद के सुसाइड की झूठी सूचना पिता को दिलवाकर पहले उन्हें खेत पर बुलवाया और फिर तमंचे से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी. पुलिस ने घटना में शामिल दो नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि, मुख्य आरोपी नाबालिग बेटे की तलाश की जा रही है.

आपको बता दें कि गढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव मानकचौक निवासी तस्वीर सिंह समृद्ध किसान थे. 20 सितंबर 2025 को अज्ञात लोगों ने कॉल कर उन्हें उनके खेत पर बुलाया था. जहां उन पर अज्ञात बदमाशों ने तमंचे से फायरिंग की थी. घटना में गंभीर रूप से घायल तस्वीर सिंह को मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी.

ऐसे हुआ खुलासा

इस मामले में मृतक के भाई कश्मीर सिंह की तहरीर पर अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज की गई थी. पुलिस मामले में रंजिश से लेकर कई बिंदुओं पर काम कर रही थी, लेकिन काफी दिनों तक पुलिस के हाथ खाली रहे. इसके बाद पुलिस ने घर के फोन पर किए गए नंबर को ट्रेस किया, जिसके बाद हत्याकांड का राज खुल गया.

Advertisement

मामले में गढ़ सीओ स्तुति सिंह ने बताया कि तस्वीर सिंह का बेटा गलत संगत में पड़ गया था, जिसे सुधारने के लिए घटना से एक दिन पहले उन्होंने डांटते हुए उसकी पिटाई भी कर दी थी. इन सबसे गुस्साए बेटे ने पहले पिता के साथ हाथापाई की, फिर अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर हत्या करने की साजिश रच डाली.

सीओ ने आगे बताया कि हत्याकांड में शामिल दो नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि अपने दोस्त (तस्वीर सिंह के बेटे) के कहने पर 20 सितंबर की दोपहर उन्होंने कॉल कर तस्वीर सिंह को खेत पर बुलाया था. आरोपियों ने कॉल कर तस्वीर सिंह को बताया था कि अंकल आपका बेटा सुसाइड करने जा रहा है, जल्दी खेत पर आइये. खेत पर पहुंचकर बेटे को समझाने के दौरान ही उन्होंने तस्वीर सिंह को गोली मार दी और मौके से भाग गए. फिल्हाल, मुख्य आरोपी मृतक के बेटे की तलाश की जा रही है.

पकड़े गए दोनों नाबालिग और मृतक का बेटा कक्षा 11 के छात्र हैं और तीनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं. बुरी संगत में पड़ने के कारण तीनों छात्रों ने ही हत्या की साजिश रची थी. तमंचा आरोपी बेटे के पास था. वह तमंचा कहां से लाया इसका खुलासा, उसकी गिरफ्तारी के बाद ही हो पाएगा.

---- समाप्त ----