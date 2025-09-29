बीमा क्लेम के लिए खौफनाक साजिश! पहले मां, फिर पत्नी, अब पिता की संदिग्ध मौत... पुलिस ने बेटे और दोस्त को भेजा जेल

यूपी के हापुड़ में एक 'कलयुगी' बेटे ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया कि जिसे जानकार हर कोई सकते में आ गया. बीमा के पैसे हड़पने के लिए इस बेटे ने अपने पिता, मां और पत्नी की मौत साजिश रच डाली. उसने बारी-बारी से पहले तो इन लोगों को करोड़ों रुपये का बीमा कराया, फिर एक-एक कर इन्हें मौत की नींद सुला दिया. फिलहाल, पुलिस ने आरोपी बेटे को अरेस्ट कर लिया है. आइए जानते हैं पूरी कहानी...

दरअसल, विभिन्न बीमा कंपनियों से 50 करोड़ का बीमा क्लेम करने के मामले में 'निवा बुपा' कंपनी के प्रतिनिधि ने विशाल कुमार नाम के शख्स पर हापुड़ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है. आरोप है कि विशाल ने बीमा क्लेम हासिल के लिए धोखाधड़ी की है. इसके लिए उसने माता-पिता की मौत की साजिश रची है. उनकी मौत नेचुरल नहीं जान पड़ती है.

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मेरठ निवासी विशाल कुमार और उसके दोस्त को हापुड के मोदीनगर रोड से गिरफ्तार कर लिया. इस केस में जांच के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है.

पूरी मामला जानिए

आपको बता दें कि हापुड़ में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिस पर अपने माता-पिता की मौत को दुर्घटना बताकर बीमा कंपनियों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है.

पुलिस ने मेरठ के विशाल कुमार और उसके दोस्त सतीश कुमार को इस आरोप में गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, विशाल के पिता मुकेश सिंघल की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दुर्घटना के विवरण में विसंगतियां पाई गईं. मुकेश सिंघल ने कई बीमा कंपनियों से करीब 39 करोड़ रुपये का बीमा ले रखा था. बीमा कंपनी निवा बूपा के प्रतिनिधि संजय कुमार की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया.

जांच में यह भी सामने आया है कि विशाल को पहले भी अपनी मां और पत्नी की मौत के बाद बीमा क्लेम के रूप में लाखों रुपये मिल चुके हैं. पुलिस के अनुसार, 2017 में विशाल की मां की भी सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी, जिसके बाद उसे 80 लाख रुपये का बीमा मिला था. इसके अलावा, उसे अपनी पत्नी की मौत के बाद भी 30 लाख रुपये मिले थे.

हापुड़ के सीओ सिटी वरुण मिश्रा ने बताया कि विशाल और सतीश ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम दिया. पुलिस को शक है कि यह एक बड़ी आपराधिक साजिश का हिस्सा है. फिलहाल, पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है.

बीमा कंपनी ये बताया

बीमा कंपनी के संजय कुमार ने बताया कि मृतक मुकेश सिंघल 'निवा बूपा' के साथ-साथ टाटा एआईजी, मैक्स लाइफ, टाटा एआईए, एचडीएफसी एर्गो, मैक्स लाइफ सहित कई कंपनियों के बीमा पॉलिसी धारक थे. उनकी घोषित सालाना आय 12 से 15 लाख रुपये थी जबकि, उनका कुल बीमा क्लेम करीब 39 करोड़ रुपये है. पॉलिसी में उनके नामांकित पुत्र विशाल कुमार ने बीमा कंपनी में क्लेम किया था.

इसमें बताया गया कि 27 मार्च 2024 को दिन में जब मुकेश सिंघल गढ़ गंगा से लौट रहे थे, तब सड़क दुर्घटना के बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, लेकिन मेरठ के नवजीवन अस्पताल के मेडिकल रिकॉर्ड के मुताबिक दुर्घटना रात में हुई थी. बाद में उनकी मौत मेरठ के आनंद अस्पताल में दिखाई गई थी. मृतक के पुत्र विशाल द्वारा सड़क दुर्घटना की बताई गई चोटें और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की चोटें मेल नहीं खाती हैं. बीमा क्लेम की इतनी बड़ी राशि, घोषित आय में भारी अंतर, हत्या की साजिश और धोखाधड़ी की ओर इशारा करता है. कुछ कंपनियों से विशाल को अब तक करीब एक करोड़ रुपये का क्लेम मिलने की बात पुलिस पूछताछ में सामने आई है.

संजय कुमार का यह भी आरोप है कि विशाल कुमार ने जांच के दौरान टीम का सहयोग नहीं किया और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी नहीं दिए. उल्टा, टीम के एक अधिकारी को जांच जल्द पूरी करने के लिए रिश्वत देने का भी प्रयास किया. यहां तक कि जब कंपनी के अधिकारी ने मामले में गवाहों के बयान लिए तो सामने आया कि उन्हें रिश्वत दी गई. इसके अलावा आधार कार्ड और पैन कार्ड में उम्र को लेकर विसंगतियां हैं. साथ ही दुर्घटना में शामिल वाहन व उसका पंजीकरण भी नहीं दिया गया. इसके साथ ही गढ़ में सड़क दुर्घटना दिखाकर मेरठ के आनंद अस्पताल में मृत दर्शाने का आरोप भी लगाया है. विशाल की मां की मौत को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं.

पिता, मां और पत्नी की मौत के बाद बीमा क्लेम

हापुड़ पुलिस के अनुसार, 21 जून 2017 को विशाल कुमार की मां प्रभा देवी की पिलखुवा में सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी. आरोप है कि उस समय प्रभा, विशाल के साथ बाइक पर सवार थीं. जहां अज्ञात वाहन से टक्कर दिखाकर सरस्वती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था. प्रभा की मौत के बाद विशाल को बीमा कंपनियों से करीब 80 लाख रुपये मिले थे. बीमा कंपनी ने प्रभा की मौत में मामले में भी साजिश का आरोप लगाया है. जबकि वहीं, विशाल को उसकी पत्नी की मौत के बाद करीब 30 लाख रुपये की बीमा धनराशि मिली थी.

