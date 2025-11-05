scorecardresearch
 

गाजियाबाद: सॉफ्टवेयर इंजीनियर का शव होटल में फंदे से लटका मिला, कमरे से बरामद हुई शराब की बोतल और फोन

गाज़ियाबाद के इंदिरापुरम में एक OYO होटल के कमरे में नोएडा में काम करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर रजत प्रताप भाटी का शव फंदे से लटका मिला. पुलिस इसे शुरुआती जांच में आत्महत्या मान रही है, लेकिन परिवार ने साजिश की आशंका जताई है. परिजनों का कहना है कि रजत सुसाइड नहीं कर सकता और उस पर मानसिक और आर्थिक दबाव था.

होटल के कमरे में मिला युवक का शव (File Photo: Mayank Gaur/ITG)
गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में एक OYO होटल के कमरे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का शव फांसी के फंदे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई. घटना शक्ति खंड-3 स्थित वन मॉल के पास बने होटल की है. मृतक की पहचान मेरठ निवासी रजत प्रताप सिंह भाटी, उम्र 27 वर्ष, पुत्र संजीव भाटी के रूप में हुई है.

एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि 05 नवंबर 2025 को पीआरबी 2157 को सूचना मिली कि होटल के कमरा नंबर 203 में एक युवक ने फांसी लगा ली है. पुलिस मौके पर पहुंची तो रजत चादर से बने फंदे पर मृत अवस्था में मिला.

सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने लगाई फांसी

कमरे से लैपटॉप, मोबाइल फोन और शराब की बोतल बरामद की गई है. रजत नोएडा की एक निजी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और 2 नवंबर से होटल में अकेले रह रहा था. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और शुरुआती जांच में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है.

वहीं, परिवार ने आत्महत्या के दावे पर सवाल उठाए हैं. परिजनों का कहना है कि रजत हर महीने लगभग 1.25 लाख रुपये कमाता था और सुसाइड जैसा कदम नहीं उठा सकता. पिछले कुछ महीनों से वह पूरी सैलरी घर नहीं भेज रहा था.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

परिजनों ने आशंका जताई कि कोई उसे मानसिक या आर्थिक रूप से दबाव में रखे हुए था. उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में किसी महिला या लड़की की भूमिका हो सकती है. परिवार ने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है. पुलिस ने होटल से मिले साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

