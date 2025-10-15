नींद में दूल्हे, जागती दुल्हनें और दूसरी मंजिल... अलीगढ़ की कहानी में सामने आया बिहार कनेक्शन

कहते हैं जोड़ियां किस्मत से बनती हैं.., लेकिन अलीगढ़ की दो शादियों ने दो परिवारों की नींद ही उड़ा दी. यहां नई नवेली दुल्हनों ने पहले प्यार जताया, फिर करवा चौथ पर पति की लंबी उम्र का व्रत रखा... और उसी रात साड़ी से रस्सी बनाकर दूसरी मंजिल से उतरकर सब कुछ लूट ले गईं. सपनों और सच्चाई के बीच का यह फर्क अब दो परिवारों के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं.

थाना सासनी गेट क्षेत्र के मथुरा रोड पर रहने वाले दो परिवारों में पिछले हफ्ते खुशियां थीं. घर में शादी की खुशियां थीं, रिश्तेदार थे, और बिहार से आई दो युवतियां नई दुल्हनों के रूप में दो घरों में थीं. किसे पता था कि जो चेहरे प्यार और मासूमियत की तस्वीर लग रहे थे, वो दरअसल एक लुटेरी दुल्हन गैंग का हिस्सा हैं.

9 अक्टूबर को एक दूल्हे की शादी कोर्ट मैरिज से हुई थी, जबकि दूसरे की घर में फेरे डालकर विधिवत रस्में पूरी हुईं. दोनों परिवारों ने दुल्हनों का दिल खोलकर स्वागत किया, जेवर दिए, कपड़े दिए, नकदी दी, अब ये 'घर की बहुएं' थीं.

करवा चौथ – व्रत, चांद और साजिश

शादी के दो दिन बाद ही करवा चौथ था. दोनों दुल्हनों ने सास के साथ व्रत रखा, पति की लंबी उम्र की कामना की,

और चांद निकलते ही छलकते प्यार से थाली सजाई और रस्में पूरी करते हुए व्रत खोला. रात गहराई, घर में सब सो गए.

पर कोई नहीं जानता था कि ये करवा चौथ की रात उनके घर लूट होने जा रही है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: सुहागरात से पहले लुटेरी दुल्हन को फरार करने की साजिश नाकाम, ग्रामीणों ने दोस्तों को पेड़ से बांधकर पीटा

रात के अंधेरे में दोनों दुल्हनों ने साड़ियों को जोड़कर एक लंबी रस्सी बनाई. फिर धीरे-धीरे दूसरी मंजिल की खिड़की से नीचे उतर गईं. साथ में घर से समेत चुकी थीं चार सोने के कंगन, अंगूठियां, मंगलसूत्र और करीब 1.20 लाख रुपये नकद. नीचे खड़ी थी पहले से तैयार बाइक... और कुछ ही मिनटों में दोनों हवा हो गईं. सुबह जब घरवाले जागे तो कमरे का दरवाजा खुला था, और अंदर सिर्फ दुल्हन का जोड़ा टंगा था.

शादी का जाल, भरोसे की लूट

पीड़ित परिवार ने जब रिश्तेदारों और बिचौलियों से संपर्क किया, तो कोई जवाब नहीं मिला. पता चला कि ये दोनों लड़कियां बिहार से आई थीं... और इसी तरह की कई फर्जी शादियां पहले भी कर चुकी हैं. फिलहाल इस मामले में थाना सासनी गेट में शिकायत दर्ज हुई, और पुलिस ने जांच शुरू की. शुरुआती जांच में सामने आया कि यह संगठित गिरोह है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच एक्टिव है. यह गिरोह गरीब या अविवाहित युवकों को निशाना बनाता है, फिर दलालों के जरिए झूठी शादी करवाकर माल लूटकर फरार हो जाता है.

पूर्व मेयर भी पहुंचीं थाने

घटना के बाद पीड़ित परिवारों के साथ पूर्व मेयर शकुंतला भारती थाने पहुंचीं. उन्होंने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की. इस घटना के पीछे संगठित गिरोह है, जिसका सरगना मनोज गुप्ता नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है. यह लोग बिहार से दुल्हनें लाकर यूपी में भोले परिवारों को फंसा रहे हैं. पुलिस ने तहरीर पर जांच शुरू कर दी है. एसपी सिटी के निर्देश पर टीमें बिहार भेजी गई हैं, ताकि इस लुटेरी दुल्हन नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके.

Advertisement

प्यार का मुखौटा, लूट की कहानी

पुलिस सूत्रों के अनुसार, अलीगढ़ में ऐसे करीब आधा दर्जन से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं. हर केस की कहानी लगभग एक जैसी है. पहले सोशल मीडिया या मैट्रिमोनियल साइट से रिश्ता जोड़ना, फिर शादी की जल्दी करवाना, और दो-तीन दिन में जेवर-नकदी लेकर फरार हो जाना.

अब जिन घरों में कुछ दिन पहले शहनाई बजी थी, वहीं अब गम और अविश्वास का सन्नाटा है. एक दूल्हे ने कहा कि हमने सोचा नई जिंदगी शुरू हुई है, लेकिन वो तो सब कुछ लेकर चली गई. अब किसी पर भरोसा करने में डर लगता है. अलीगढ़ पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा. लोगों ने कहा कि ऐसा पहली बार देखा कि जब दूल्हे नींद में होते हैं, तो जागती दुल्हनें पूरी कहानी बदल देती हैं.

---- समाप्त ----