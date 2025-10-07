scorecardresearch
 

Feedback

'मेरी बीवी रात में नागिन बन जाती है साहब...' फरियाद लेकर पहुंचा पति, सीतापुर में अजब मामला

सीतापुर के महमूदाबाद तहसील में समाधान दिवस के दौरान एक व्यक्ति ने अजीब शिकायत की कि उसकी पत्नी रात में नागिन बनकर उसे डराती ह. फरियादी मेराज ने पत्नी को मानसिक रूप से बीमार बताते हुए कार्रवाई की मांग की.अधिकारियों ने मामला सुनकर पुलिस को जांच कर समाधान करने के निर्देश दिए.

Advertisement
X
मेरी बीवी रात में नागिन बन जाती है साहब, पति की अनोखी फरियाद (Photo: ITG)
मेरी बीवी रात में नागिन बन जाती है साहब, पति की अनोखी फरियाद (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के सीतापुर में अधिकारियों के पास ऐसी अनोखी शिकायत आई कि उनका सिर चकरा गया. समाधान दिवस के तहत सुनवाई कर रहे अधिकारियों के सामने ऐसा अजीब मामला सामने आया जिसमें एक फरियादी ने शिकायत प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी पत्नी उसे रात में नागिन बन जाती है और उसको डराती है. 

मामला सीतापुर की महमूदाबाद तहसील का है जहां बीते शनिवार को जिला स्तरीय अधिकारी समाधान दिवस पर आम जनता की शिकायतों की सुनवाई कर रहे थे.यहां पहुंचे एक शख्स की बात सुनकर सभी चौंक गए. वह अपनी पत्नी के नागिन बन जाने की बातें कह रहा था. 

मामला सीतापुर की महमूदाबाद तहसील के लोधासा गांव का है. यहां के मेराज पुत्र मुन्ना का विवाह राजपुर निवासी नसीमुन के साथ हुआ था. शनिवार को डीएम अभिषेक के सामने पहुंचे मेराज ने शिकायत की और कहा कि उनकी पत्नी मानसिक रूप से परेशान है और वह रात में उसको नागिन बनकर डराती है, जिसकी वजह से वह सो नहीं पा रहा है. उसने कहा- जरूर उसके माता पिता ये सब जानते होंगे फिर भी मेरी शादी उससे कराकर मेरा जीवन खराब किया गया. शिकायतकर्ता के प्रार्थना पत्र पर अधिकारियों ने कोतवाली पुलिस को मामला निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं.

सम्बंधित ख़बरें

nagin appeared in Etawah College (Photo- ITG)
VIDEO: ऑफिस में छिपी बैठी थी जहरीली नागिन, फुफकार सुनते ही उड़े कर्मचारियों के होश, फिर...  
मृत पड़े नाग के पास फन फैलाकर बैठी नागिन.
JCB की चपेट से नाग की हुई मौत तो घंटों वहीं बैठी रही नागिन, नहीं हुई टस से मस 
Volunteer playing band during procession dies
RSS के पथ संचलन के दौरान ड्रम बजाते हुए गिरा युवक, स्वयंसेवक की मौत का वीडियो वायरल  
I Love Mohammad controversy: Commotion in school, arrests.
स्कूलों में 'आई लव मोहम्मद' विवाद, सीतापुर में हंगामा; देखें रिपोर्ट 
अखिलेश यादव ने बच्चे के पास टूटी साइकिल देख नई साइकिल भेजी (Photo:ITG)
एक तरफ का हैंडल टूटा, सीट भी नहीं… बच्चे के पास ऐसी साइकिल देख पसीजा अखिलेश यादव का दिल 
Advertisement

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Date
    Advertisement