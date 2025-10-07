'मेरी बीवी रात में नागिन बन जाती है साहब...' फरियाद लेकर पहुंचा पति, सीतापुर में अजब मामला

उत्तर प्रदेश के सीतापुर में अधिकारियों के पास ऐसी अनोखी शिकायत आई कि उनका सिर चकरा गया. समाधान दिवस के तहत सुनवाई कर रहे अधिकारियों के सामने ऐसा अजीब मामला सामने आया जिसमें एक फरियादी ने शिकायत प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी पत्नी उसे रात में नागिन बन जाती है और उसको डराती है.

मामला सीतापुर की महमूदाबाद तहसील का है जहां बीते शनिवार को जिला स्तरीय अधिकारी समाधान दिवस पर आम जनता की शिकायतों की सुनवाई कर रहे थे.यहां पहुंचे एक शख्स की बात सुनकर सभी चौंक गए. वह अपनी पत्नी के नागिन बन जाने की बातें कह रहा था.

मामला सीतापुर की महमूदाबाद तहसील के लोधासा गांव का है. यहां के मेराज पुत्र मुन्ना का विवाह राजपुर निवासी नसीमुन के साथ हुआ था. शनिवार को डीएम अभिषेक के सामने पहुंचे मेराज ने शिकायत की और कहा कि उनकी पत्नी मानसिक रूप से परेशान है और वह रात में उसको नागिन बनकर डराती है, जिसकी वजह से वह सो नहीं पा रहा है. उसने कहा- जरूर उसके माता पिता ये सब जानते होंगे फिर भी मेरी शादी उससे कराकर मेरा जीवन खराब किया गया. शिकायतकर्ता के प्रार्थना पत्र पर अधिकारियों ने कोतवाली पुलिस को मामला निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं.

Advertisement

---- समाप्त ----