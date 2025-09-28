'पापा- टीचर ने स्कूल में जबरन लिखवाया I Love Muhammad, कानुपर-बरेली-मऊ के बाद अब सीतापुर में विवाद

उत्तर प्रदेश के सीतापुर के महमूदाबाद के बनवीरपुर स्थित अमर बापू शिक्षा निकेतन विद्यालय में हिंदू विद्यार्थियों से 'I Love Muhammad' लिखे स्लोगन चार्ट पर बनवाए जाने का एक मामला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है. घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू करते हुए विद्यार्थियों व अभिभावकों के बयान दर्ज किए. स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने घर आकार माता-पिता को बताया कि हमसे स्कूल में जबरन I Love Muhammad लिखवाया गया.

महमूदाबाद के बनवीरपुर में अमर बापू शिक्षा निकेतन विद्यालय प्रबंधक शौकत अंसारी द्वारा संचालित किया जा रहा है. शनिवार को विद्यालय प्रबंधक शौकत अंसारी के निर्देश पर प्रधानाचार्या संतोष कुमार ने विद्यालय में 'I Love Muhammad' स्लोगन प्रतियोगिता चार्ट पर करवाई.

बाकायदा चार्ट शिक्षकों द्वारा जांचे गए और टिप्पड़ियां भी लिखी गईं. विद्यालय के सोसा के कक्षा पांच के छात्र विशाल पुत्र विनोद, आदित्य पुत्र मनोज, कार्तिक पुत्र सुशील, कक्षा तीन के अनमोल पुत्र रजनीश ने स्कूल में छुट्टी के बाद घर पहुंचने पर मामले की जानकारी पुलिस को दी.

जानकारी मिलते ही आक्रोश फैल गया और अभिभावकों ने विद्यालय पहुंच कर घटना की जानकारी पुलिस को दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए स्कूल पहुंची पुलिस ने विद्यार्थियों व अभिभावकों को बयान दर्ज करते हुए जांच शुरू की. प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है, मामले की जांच कराई जा रही है.

