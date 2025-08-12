लखनऊ: ड्यूटी पर तैनात सिपाही की Heart Attack से मौत, सीने में दर्द के बाद खुद पहुंचा था अस्पताल

लखनऊ के माल-रहीमाबाद थाने में डायल-112 पर तैनात 30 वर्षीय सिपाही दीपक कुमार की मंगलवार सुबह हार्ट अटैक से मौत हो गई. घटना सुबह 6 से 7 बजे के बीच हुई, जब ड्यूटी के दौरान दीपक को अचानक सीने में तेज दर्द महसूस हुआ. उन्हें लगा कि गैस की समस्या है, इसलिए वे खुद बाइक चलाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचे.

सीएचसी में डॉक्टर चंद्रप्रभा ने तुरंत इलाज शुरू किया, लेकिन महज 10 मिनट के भीतर ही दीपक की हालत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई. साथी पुलिसकर्मियों के अनुसार, दीपक को पहले कभी कोई गंभीर बीमारी नहीं थी. दीपक 2019 बैच के सिपाही थे और माल क्षेत्र में किराए के मकान में रहते थेय. उनका पैतृक घर आगरा जिले के शाहगंज थाना क्षेत्र स्थित पीएनटी कॉलोनी में है.

पिता चंद्र प्रकाश का पहले ही निधन हो चुका है. घर में मां सावित्री और छोटा भाई राहुल रहते हैं, जबकि बहन की शादी हो चुकी है. परिवार की सारी जिम्मेदारी दीपक के कंधों पर थी. भाई राहुल ने बताया कि दीपक के लिए लड़की देखने का कार्यक्रम तय था और घरवाले जल्द शादी करने की तैयारी में थे, लेकिन इससे पहले ही यह दुखद घटना हो गई.

मौत की खबर मिलते ही एसीपी मलिहाबाद सुजीत कुमार दुबे, इंस्पेक्टर नवाब अहमद, डायल-112 प्रभारी धर्मेंद्र यादव और पुलिस बल मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा और परिजनों को सूचित किया. फिलहाल प्राथमिक तौर पर मौत का कारण हार्ट अटैक माना जा रहा है, जबकि सही वजह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगी. इस घटना से पुलिस विभाग और परिजनों में शोक की लहर है.

