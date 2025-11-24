scorecardresearch
 

Feedback

लखनऊ: 101 रुपये के लिए युवक की हत्या... दोस्तों ने घर से बाहर बुलाकर बेरहमी से किया कत्ल

लखनऊ में एक युवक की दोस्तों ने हत्या कर दी. बताया जाता है कि युवक ने अपने दोस्तों को कुछ पैसे उधार दिए थे. जिसको लेकर उनमें विवाद हो गया और हत्या कर दी गई.

Advertisement
X
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (File Photo: Ankit Mishra/ITG)
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (File Photo: Ankit Mishra/ITG)

लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. जहां सिर्फ 101 रुपए के लिए एक रिकवरी एजेंट की बेरहमी से हत्या कर दी गई. कत्ल करने वाले कोई और नहीं बल्कि उसके रूम पार्टनर और दो दोस्त थे. मृतक की पहचान 24 वर्षीय शशि प्रकाश उपाध्याय के रूप में हुई है.

तीसरा आरोपी अब भी फरार

शशि प्रकाश अंबेडकर नगर का रहने वाला था और इंदिरानगर में किराए पर रहता था. बुधवार रात उसका शव घर से करीब 200 मीटर दूर चौराहे पर खून से लथपथ मिला. जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस ने रविवार को केस का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरा आरोपी अभी भी फरार है.

सम्बंधित ख़बरें

फायरिंग करने वाले सभी आरोपी गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
पति से हुआ झगड़ा तो पत्नी ने दे दी हत्या की सुपारी लेकिन मर्डर से पहले ही... 
आरोपी की पुलिस कस्टडी 27 नवंबर तक बढ़ा दी गई. (Photo: Screengrab)
कोर्ट के दरवाजे पर चप्पलें, गेट तोड़ने की कोशिश... मासूम के रेप-मर्डर पर फांसी की मांग  
सीएम योगी ने यूपी के विकास के लिए जनता से की अपील.
'राम के आदर्शों का पालन करते हुए नए UP का निर्माण करें...', मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील 
प्रेमिका की गला रेतकर हत्या. (Photo: Representational)
लखनऊ: प्रेमिका के घर पहुंचा युवक और गला रेतकर कर दी हत्या 
मोहम्मद आरिफ के मार्केट पर चला बुलडोजर. (Photo: Screengrab)
बरेली: मोहम्मद आरिफ के मार्केट पर दूसरे दिन भी चला बुलडोजर, तोड़ी गई दुकानें  

यह भी पढ़ें: पत्थरों से बनी कब्र, बाहर निकले पांव और खूनी साजिश... दहला देगी सृजन साहू मर्डर केस की पूरी कहानी

पकड़े गए अखिलेश कुमार और प्रिंस उर्फ अरुण यादव ने पूछताछ में बताया कि पैसों के लेन-देन में विवाद हुआ था. तीसरा आरोपी अंगद है, जो अभी फरार है. प्रिंस, शशि का रूम पार्टनर भी था. चारों एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते थे और 19 नवंबर की रात इंदिरानगर सेक्टर-8 चौराहे पर वारदात को अंजाम दिया.

Advertisement

जानें पूरा मामला?

डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने बताया कि शशि ने आरोपी अंगद को जूते खरीदने के लिए 800 रुपए उधार दिए थे, जिनमें से 101 रुपए बाकी थे. उसी को वापस करने के बहाने तीनों ने शशि को बुलाया. पैसों की बात पर बहस शुरू हुई, फिर मारपीट होने लगी. इसी दौरान एक शीशे का टुकड़ा उठाकर शशि के सिर पर मारा गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

इसके बाद आरोपी रात में ही भाग निकले. पूछताछ में सामने आया कि शशि ने ही तीनों को नौकरी दिलवाई थी. अखिलेश और प्रिंस उसके अंडर पार्ट-टाइम काम करते थे. वारदात के बाद आरोपी लखनऊ छोड़कर भागने की फिराक में थे. 

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement