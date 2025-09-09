नेपाल में प्रदर्शनों के बीच UP और बिहार के सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा कड़ी, संदिग्धों और वाहनों की सघन चेकिंग जारी

उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में नेपाल में चल रहे प्रदर्शनों के मद्देनजर भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. सीमावर्ती जिलों में पुलिस और सशस्त्र सीमा बल (SSB) पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं. मंगलवार को पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीमों ने सीमा के विभिन्न बिंदुओं पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की सघन चेकिंग की.

थाना सिरसिया क्षेत्र की पुलिस टीम और एसएसबी जवानों ने सुइयां बॉर्डर, भरथा बॉर्डर, डगमरा नाका और अन्य सीमावर्ती गांवों का निरीक्षण किया. वहीं, थाना मल्हीपुर पुलिस और एसएसबी ने तिकुनिया मोड़ पर संयुक्त गश्त की और सीमा पार करने वाले लोगों से पूछताछ की. अधिकारियों के अनुसार, विशेष अभियान के दौरान जंगल क्षेत्रों में भी सघन चेकिंग की गई, जहां संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों से उनकी यात्रा के बारे में विस्तार से जानकारी ली गई.

यह भी पढ़ें: दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने किया ISI जासूसी मॉड्यूल का भंडाफोड़, नेपाली नागरिक गिरफ्तार

पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य सीमा सुरक्षा को और मजबूत बनाना है, ताकि किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों को रोका जा सके. जिला पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को पर्याप्त पुलिस बल लगाकर सशस्त्र सीमा बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए हैं.

Advertisement

पुलिस अधीक्षक ने सख्ती से कहा है कि कोई भी अवांछनीय व्यक्ति नेपाल से भारत या भारत से नेपाल में प्रवेश न कर पाए. इसके लिए पैदल गश्त, संयुक्त पेट्रोलिंग और वाहनों की कड़ी जांच लगातार जारी रहेगी. सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों को भी सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई है. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा के मामले में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी.

बिहार के सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट

नेपाल में बिगड़े हालात के मद्देनजर बिहार पुलिस मुख्यालय ने सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है. नेपाल से लगे जिलों में विशेष चौकसी बरतने और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. ADG लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद ने SSB के IG से संपर्क कर सीमा सुरक्षा की स्थिति पर चर्चा की. इंडो–नेपाल बॉर्डर से आम टूरिस्ट के आवागमन पर रोक लगाई गई है. वहीं, सीमावर्ती इलाके के निवासी अपने पहचान पत्र दिखाकर भारत–नेपाल की सीमा पार कर सकते हैं. प्रशासन ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने और संभावित खतरों से निपटने के निर्देश दिए हैं.

---- समाप्त ----