दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने किया ISI जासूसी मॉड्यूल का भंडाफोड़, नेपाली नागरिक गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े जासूसी मॉड्यूल का बड़ा खुलासा किया है. इस कार्रवाई में नेपाल का रहने वाला एक नागरिक गिरफ्तार हुआ है, जो भारत से सिम कार्ड खरीदकर नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भेज रहा था.

गिरफ्तार आरोपी की पहचान 43 वर्षीय प्रभात कुमार चौरसिया, निवासी बीरगंज, नेपाल के रूप में हुई है. स्पेशल सेल को 28 अगस्त 2025 को इनपुट मिला था कि वह लक्ष्मी नगर इलाके में मौजूद है. टीम ने तुरंत जाल बिछाकर उसे पकड़ लिया.

ISI से जुड़े जासूसी मॉड्यूल का खुलासा

पूछताछ में प्रभात ने कबूल किया कि उसने अपने आधार कार्ड से 16 सिम कार्ड खरीदे और इनमें से 11 सिम पाकिस्तान के लाहौर और बहावलपुर में ISI एजेंट्स को भेजे गए. इन भारतीय नंबरों पर व्हाट्सऐप बनाकर भारतीय सेना से जुड़ी जानकारी निकालने की कोशिश की जा रही थी.

पुलिस ने आरोपी के पास से कई डिजिटल डिवाइस और सिम कार्ड पैकेट बरामद किए हैं. जांच में पता चला कि प्रभात का संपर्क 2024 में ISI एजेंट्स से एक नेपाली माध्यम के जरिए हुआ था. उसे लालच दिया गया कि पत्रकारिता के नाम पर अमेरिका का वीजा दिलाया जाएगा. इसके बदले उससे भारत से सिम कार्ड मुहैया कराने और संवेदनशील जानकारियां इकट्ठा करने को कहा गया.

Advertisement

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नेपाली नागिक को किया गिरफ्तार

आरोपी ने लातूर में बने अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल कर बिहार और महाराष्ट्र से सिम कार्ड खरीदे. स्पेशल सेल ने उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2)/152 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. फिलहाल उसके सहयोगियों और पूरे नेटवर्क की तलाश जारी है.

---- समाप्त ----