scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने किया ISI जासूसी मॉड्यूल का भंडाफोड़, नेपाली नागरिक गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े जासूसी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है. टीम ने नेपाल निवासी प्रभात कुमार चौरसिया को गिरफ्तार किया है, जो भारत से खरीदे गए सिम कार्ड पाकिस्तान भेज रहा था. इन सिम कार्ड्स का इस्तेमाल पाकिस्तान से व्हाट्सऐप बनाकर भारतीय सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी निकालने में किया जा रहा था.

Advertisement
X
जासूसी मामले में नेपाली नागरिक गिरफ्तार (Photo: Arvind Ojha/ITG)
जासूसी मामले में नेपाली नागरिक गिरफ्तार (Photo: Arvind Ojha/ITG)

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े जासूसी मॉड्यूल का बड़ा खुलासा किया है. इस कार्रवाई में नेपाल का रहने वाला एक नागरिक गिरफ्तार हुआ है, जो भारत से सिम कार्ड खरीदकर नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भेज रहा था.

गिरफ्तार आरोपी की पहचान 43 वर्षीय प्रभात कुमार चौरसिया, निवासी बीरगंज, नेपाल के रूप में हुई है. स्पेशल सेल को 28 अगस्त 2025 को इनपुट मिला था कि वह लक्ष्मी नगर इलाके में मौजूद है. टीम ने तुरंत जाल बिछाकर उसे पकड़ लिया.

ISI से जुड़े जासूसी मॉड्यूल का खुलासा 

सम्बंधित ख़बरें

Symbolic photo
जासूसी करने वाला पूर्व सूबेदार गिरफ्तार 
जम्मू बॉर्डर से पाकिस्तानी घुसपैठिया गिरफ्तार. (Photo: ITG)
बॉर्डर पर पकड़ा गया पाकिस्तानी घुसपैठिया, पूछताछ में बोला- पंजाबी एक्ट्रेस अवनीत कौर से मिलने आया था 
जम्म-कश्मीर में पत्थरबाज़ी करते छात्र (फाइल फोटो)
पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का प्लान G-square हुआ डिकोड 
सीमा हैदर
सीमा हैदर जासूस या प्रेमिका? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने दिया ये बयान 
Doubt: A Parable Play
संदेह, शक्ति और आस्था... इंडिया हैबिटेट सेंटर में नाटक 'डाउट' का मंचन, दर्शकों ने की सराहना 

पूछताछ में प्रभात ने कबूल किया कि उसने अपने आधार कार्ड से 16 सिम कार्ड खरीदे और इनमें से 11 सिम पाकिस्तान के लाहौर और बहावलपुर में ISI एजेंट्स को भेजे गए. इन भारतीय नंबरों पर व्हाट्सऐप बनाकर भारतीय सेना से जुड़ी जानकारी निकालने की कोशिश की जा रही थी.

पुलिस ने आरोपी के पास से कई डिजिटल डिवाइस और सिम कार्ड पैकेट बरामद किए हैं. जांच में पता चला कि प्रभात का संपर्क 2024 में ISI एजेंट्स से एक नेपाली माध्यम के जरिए हुआ था. उसे लालच दिया गया कि पत्रकारिता के नाम पर अमेरिका का वीजा दिलाया जाएगा. इसके बदले उससे भारत से सिम कार्ड मुहैया कराने और संवेदनशील जानकारियां इकट्ठा करने को कहा गया.

Advertisement

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नेपाली नागिक को किया गिरफ्तार 

आरोपी ने लातूर में बने अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल कर बिहार और महाराष्ट्र से सिम कार्ड खरीदे. स्पेशल सेल ने उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2)/152 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. फिलहाल उसके सहयोगियों और पूरे नेटवर्क की तलाश जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement