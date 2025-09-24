देवरिया में 'मुगलों का बाप शिवाजी महाराज' लिखा पोस्टर हटाने पर बवाल, हिंदू संगठनों में आक्रोश, पुलिस ने बीजेपी नेताओं को किया हाउस अरेस्ट

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रुद्रपुर में एक विवादित पोस्टर को लेकर मंगलवार रात से हंगामा जारी है. पुलिस ने सोमवार के बाद मंगलवार की रात को भी 'मुगलों का बाप छत्रपति शिवाजी महाराज' लिखे पोस्टर को उतार दिया, जिसके बाद हिंदू संगठन से जुड़े और आम लोग सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन करने लगे. पुलिस ने इस दौरान रुद्रपुर के पूर्व चेयरमैन और भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष छट्ठे लाल निगम को उनके घर में ही रोक दिया ताकि वे प्रदर्शन में शामिल न हो सकें. पुलिस लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है.

क्या है पूरा मामला?

रुद्रपुर कस्बे के चौक पर दुर्गा पंडाल और ताजिया दोनों रखे जाते हैं. सोमवार को हिंदू संगठनों ने यह विवादित पोस्टर लगाया था, जिस पर दूसरे समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई. पुलिस ने पहली बार पोस्टर हटाया तो लोग धरने पर बैठ गए और दोबारा पोस्टर लगा दिया. मौके पर पहुंचे एसडीएम और पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर धरना खत्म कराया. देखें वीडियो-

हालांकि, भाजपा नेता छट्ठे लाल निगम ने आरोप लगाया था कि बारावफात के दौरान इसी चौक पर 'इस्लाम जिंदाबाद' के पोस्टर लगाए गए थे, तब पुलिस ने उन्हें क्यों नहीं हटाया.

पुलिस ने क्यों हटाया पोस्टर?

मंगलवार रात पुलिस ने दूसरी बार इस पोस्टर को उतार दिया. बुधवार सुबह जब लोगों ने पोस्टर नहीं देखा तो उनका गुस्सा भड़क गया और वे फिर से धरने पर बैठ गए. सीसीटीवी में पुलिस को रात में पोस्टर हटाते हुए देखा जा सकता है. इस घटना के बाद, पुलिस ने हिंदू और भाजपा नेताओं के घरों पर सुरक्षा बढ़ा दी है. भाजपा नेता छट्ठे लाल निगम का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दे रही है.

---- समाप्त ----