scorecardresearch
 

Feedback

शामली: पेड़ से बांधकर डंडों और बेल्ट से आधा दर्जन युवकों ने एक लड़के को पीटा और मंगवाई माफी, Video Viral

शामली में आधा दर्जन युवकों ने एक युवक को पेड़ से बांधकर डंडों और बेल्ट से पीटा. पीड़ित युवक छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन आरोपियों ने उसकी पिटाई का वीडियो बना लिया और माफी मंगवाई. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

Advertisement
X
युवक को बेल्ट और डंडों से पीटा (Photo: Sharad Malik/ITG)
युवक को बेल्ट और डंडों से पीटा (Photo: Sharad Malik/ITG)

उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां कुछ युवकों ने एक युवक को बेरहमी से पेड़ से बांधकर डंडों और बेल्ट से पीटा. पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

यह घटना थाना भवन क्षेत्र के गांव हसनपुर लुहारी की है. मोहल्ला टंकी वाला निवासी सचिन मंगलवार दोपहर गांव के बाहर बेरियों के बैग में बुलाया गया, जहां करीब आधा दर्जन लड़कों ने उस पर हमला कर दिया. वीडियो में देखा गया कि एक युवक सचिन को बेल्ट से बांधता है और दूसरा युवक डंडों और लात-घूंसों से उसकी पिटाई करता है. इस दौरान सचिन उन्हें छोड़ने की गुहार लगाता है.

पेड़ से बांधकर युवक को डंडों से पीटा

सम्बंधित ख़बरें

Baghpat Violence
मां-बेटी के सामने दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा 
A youth was beaten up on suspicion of selling banned meat
कासगंज में प्रतिबंधित मांस के शक में युवक को बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल  
पुलिसकर्मी ने बीच सड़क युवक को पीटा
नालंदा में 112 पुलिस के जवान ने बीच सड़क युवक को बेरहमी से पीटा, Video Viral 
घटनास्थल पर पहुंचकर जांच करती पुलिस
मेरे घर में क्या देख रहा है... ताक-झांक का आरोप लगा पड़ोसियों ने युवक को बेरहमी से पीटा, मौत 
दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा
पार्किंग को लेकर हुआ विवाद, दबंगों ने पनीर बेचने वाले युवक को बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल  

पिटाई के बाद आरोपियों ने सचिन से माफी मंगवाई. सचिन ने बताया कि मारपीट की वजह उसे नहीं पता. वह गुरुग्राम में काम करता है और कुछ दिनों के लिए घर आया हुआ था. युवकों ने धमकी दी थी कि अगर उसने घटना की जानकारी परिवार या पुलिस को दी तो उसे जान से मार देंगे.

Advertisement

पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया

वीडियो वायरल होने के बाद परिजनों को घटना की जानकारी मिली और वे उसे लेकर थाने पहुंचे. पुलिस ने सूरज, अंकुर, लीलू, हर्ष और छोटा भोले के खिलाफ मामला दर्ज किया. थाना भवन पुलिस ने बताया कि वीडियो के आधार पर कार्रवाई की गई है और चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Gopalganj Election
    आर्थिक राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mokama Election
    Buxar Election
    Karakat Election
    Mahua Chunav
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Advertisement