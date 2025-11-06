शामली: पेड़ से बांधकर डंडों और बेल्ट से आधा दर्जन युवकों ने एक लड़के को पीटा और मंगवाई माफी, Video Viral

उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां कुछ युवकों ने एक युवक को बेरहमी से पेड़ से बांधकर डंडों और बेल्ट से पीटा. पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

यह घटना थाना भवन क्षेत्र के गांव हसनपुर लुहारी की है. मोहल्ला टंकी वाला निवासी सचिन मंगलवार दोपहर गांव के बाहर बेरियों के बैग में बुलाया गया, जहां करीब आधा दर्जन लड़कों ने उस पर हमला कर दिया. वीडियो में देखा गया कि एक युवक सचिन को बेल्ट से बांधता है और दूसरा युवक डंडों और लात-घूंसों से उसकी पिटाई करता है. इस दौरान सचिन उन्हें छोड़ने की गुहार लगाता है.

पेड़ से बांधकर युवक को डंडों से पीटा

पिटाई के बाद आरोपियों ने सचिन से माफी मंगवाई. सचिन ने बताया कि मारपीट की वजह उसे नहीं पता. वह गुरुग्राम में काम करता है और कुछ दिनों के लिए घर आया हुआ था. युवकों ने धमकी दी थी कि अगर उसने घटना की जानकारी परिवार या पुलिस को दी तो उसे जान से मार देंगे.

पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया

वीडियो वायरल होने के बाद परिजनों को घटना की जानकारी मिली और वे उसे लेकर थाने पहुंचे. पुलिस ने सूरज, अंकुर, लीलू, हर्ष और छोटा भोले के खिलाफ मामला दर्ज किया. थाना भवन पुलिस ने बताया कि वीडियो के आधार पर कार्रवाई की गई है और चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

