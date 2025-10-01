शामली: युवक ने छाती पर लिखा 'I Love Muhammad', वीडियो वायरल होते ही मचा बवाल

उत्तर प्रदेश के बरेली में आई लव मोहम्मद को लेकर हुए विवाद और तनाव के बाद अब शामली जिले में भी ऐसा ही मामला सामने आया है. जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव कुडाना निवासी दिलशाद नाम के युवक ने अपनी छाती पर बड़े अक्षरों से I Love Muhammad लिखवाकर प्रदर्शन किया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

जानकारी के अनुसार दिलशाद हाथ में तिरंगा लेकर गांव और शहर के बीच सड़कों पर घूमता रहा. इस दौरान उसने एक रील बनाकर उसे गाने के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वायरल कर दिया. वायरल वीडियो में युवक अपनी छाती पर लिखे संदेश को दिखाता हुआ नजर आ रहा है.

आई लव मोहम्मद को लेकर प्रदर्शन

बता दें, हाल ही में बरेली में आई लव मोहम्मद लिखने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था और वहां तनाव की स्थिति बन गई थी. ऐसे में अब शामली में युवक का यह प्रदर्शन प्रशासन और पुलिस के लिए नई चुनौती बन गया है.

फिलहाल शामली पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है. अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की कड़ी निगरानी की जा रही है और दिलशाद की गतिविधियों पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

इस घटना के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल बन गया है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह प्रदर्शन केवल व्यक्तिगत आस्था का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी.

